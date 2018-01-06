В Госдуме назвали планы по сносу мемориала в Таллине «комплексом элиты»

Планы властей Эстонии снести советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине являются проявлением комплексов и фобий правящей элиты, передает РИА «Новости» заявление первого зампреда Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.

«Никакого открытия в том, что заявил министр юстиции с точки зрения нравов политической элиты Эстонии, конечно, нет. За 25 лет независимости эстонская политическая элита закоснела не только в антисоветизме, но и в русофобии. И что касается памятников, это то, на чем они вымещают свои комплексы и фобии», — заявил Затулин.

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Ранее министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине частично демонтируют, чтобы избежать его обрушения.

Министр отметил, что насколько ему известно, мемориал и имеющиеся художественные объекты не занесены в регистр памятников.