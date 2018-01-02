МИД России не собирается быть «почтовым ящиком» между США и КНДР

Посол по особым поручениям МИДа Олег Бурмистров заявил, что Россия готова содействовать началу диалога между США и КНДР, но не будет посредником в классическом понимании этого термина, передает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о том, выступает ли российская сторона в роли канала связи между двумя сторонами, дипломат сказал, что просто «почтовым ящиком» для передачи корреспонденции Москва не является.

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«Это — не наш формат, для этого существуют двусторонние форматы между США и КНДР — действующие или нет, но они имеются. Но мы знаем, что если между ними возникнет потребность в доведении какой-то корреспонденции друг до друга, то они это могут сделать и с нашей помощью, и без участия России», — заявил Бурмистров.

При этом он уточнил, что Россия готова содействовать диалогу США и КНДР.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын припугнул США «ядерной кнопкой» на своем столе.