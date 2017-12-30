Сенатор США осталась без визы в Россию из-за попадания в «черный список»

Посольство России в США не выдало визу американскому сенатору и члену делегации конгресса Джоан Шаин, поскольку она попала в «черный список». Об этом говорится на странице российской дипмиссии в фейсбуке.

Отмечается, что все члены делегации конгресса, направлявшейся в Россию, получили визы, кроме Шаин, которая оказалась в «черном списке», созданном в ответ на санкции США против России.

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«Попытка представить ситуацию так, будто визит [делегации] был отменен российской стороной, предвзята и неверна. В действительности, мы предложили другие пути разрешения ситуации, в том числе достижение соглашения, по которому визы парламентариям будут предоставлены на взаимной основе. К сожалению, это предложение было отвергнуто американской стороной», — рассказали в посольстве.

В дипмиссии также указали, что причиной такой ситуации была отнюдь не российская сторона.

«Мы все еще поддерживаем продолжение межпарламентских связей и надеемся, что контакты между законодателями наших стран, который в одностороннем порядке были приостановлены конгрессом США, продолжатся», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предложила Вашингтону гарантировать невмешательство в дела друг друга.