ЦИК разрешил Путину начать президентскую кампанию‍

Центральная избирательная комиссия(ЦИК) России зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах в 2018 года, а также ее уполномоченных, сообщает «Интерфакс».

Отдельным постановлением ЦИК разрешил Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

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Согласно постановлениям, которые были единогласно приняты всеми членами комиссии, ЦИК зарегистрировал и саму инициативную группу Путина и ее уполномоченных представителей — пять человек. В список вошли Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина. ЦИК также зарегистрировал уполномоченного представителя Путина по финансовым вопросам, им стала Наталья Орлова.

Накануне Путин предоставил в Центризбирком документы, необходимые для выдвижения на выборах в 2018 году.