Путин пообещал лидерам СНГ работать над укреплением безопасности

Президент России Владимир Путин на неформальной встрече с лидерами стран СНГ заверил, что страны будут и дальше работать над укреплением стабильности и безопасности государств, передает РИА «Новости».

«Рад, что удалось собраться вместе накануне Нового года, и как договаривались, в неформальной обстановке подвести итоги совместной работы в рамках СНГ за прошедший год, поговорить о планах на перспективу и, конечно, обсудить вопросы региональной и мировой повестки», — сказал Путин.

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По его словам, за год работы значительные усилия были направлены на развитие интеграции между станами, устранение барьеров передвижения услуг, а также борьбу с терроризмом. Он также отметил значительный рост товарооборота между странами.

«Убежден, что дальнейшее углубление взаимодействия в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран. Вместе будем работать над решением перед нами задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности наших государств», — добавил Путин.

Ранее президент Армении Серж Саргсян пожелал главе России Владимиру Путину удачи на выборах в следующем году.