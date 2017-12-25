Миронов: альтернативы Путину на президентских выборах нет

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что альтернативы президенту России Владимиру Путину на этих президентских выборах на сегодняшний день в стране нет, сообщает РИА «Новости».

«Мы трезво смотрим на вещи и уважаем своих избирателей, поэтому давайте скажем честно и открыто, что мы не собираемся разыгрывать перед ними спектакль с заранее известным финалом, мы не собираемся участвовать в забеге фейковых кандидатов, бьющихся за второе место с 5% голосов. Давайте честно скажем нашим избирателям, что мы, как и они, считаем, что достойной альтернативы Путину сегодня на политическом поле страны нет, что мы считаем его лучшим кандидатом на этот пост», — заявил Миронов.

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«Справедливая Россия» 25 декабря проводит свой девятый съезд, на котором планирует поддержать на предстоящих президентских выборах 2018 года кандидатуру Путина.

По его мнению, эсеры смогут оказать влияние на кадровый состав нового будущего кабинета министров.

В ЦИК уже подали свои документы: председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, оппозиционер Алексей Навальный, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналист Олег Лурье, бизнесмен Сергей Полонский, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак и еще ряд кандидатов.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым, кого зарегистрировала ЦИК.

От КПРФ был выдвинут Павел Грудинин, «Альянс зеленых» — Эльвира Агурбаш, монархическая партия России — Антон Баков, «Партия социальной защиты» — Михаил Козлов, Партия добрых дел — Екатерина Гордон.

Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. ЦИК получил уведомление о сборе инициативной группы по выдвижению Путина.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.