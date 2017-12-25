Американский эксперт рассказал о создании списка «плохих парней» из России
Черный список россиян, который Белый дом готовится представить конгрессу, должен представлять собой список «плохих парней». Об этом заявил бывший главный координатор санкционной политики Госдепа, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид в интервью «Коммерсанту».
Фрид пояснил, что попадание в этот перечень не означает автоматическое введение санкций против этих людей, однако ставит их под такую угрозу.
«Я бы сказал так: американские и европейские банки могут счесть, что раз человек в списке, взаимодействие с ним связано с более высокими рисками», — отметил американский эксперт.
По его словам, он призвал Белый дом не гнаться за количество и не стараться «перевыполнить план».
«Намного правильнее было бы составить более короткий, но сильный список «плохих парней». То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии. Массовость тут не главное», — добавил Фрид.
Как отмечается, в США продолжается создание так называемого «Кремлевского доклада», который разрабатывается в рамках принятого закона «О противостоянии противникам Америки через санкции» (CAATSA).