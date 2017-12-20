Экс-кандидата в президенты США от «зеленых» заподозрили в связях с Россией

Комитет сената, расследующий «вмешательство» России в американские выборы, заинтересовался фигурой экс-кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн. Ее заподозрили в связях с Россией, сообщают газета The New York Times и телеканал NBC.

Сенатор Ричард Берр заявил, что его комитет только начал изучать возможные связи Стайн с российскими властями, которые якобы вмешались в выборы президента США.

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Как пишет NYT, демократы уверены, что те несколько десятков тысяч голосов в штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, которые удалось набрать Стайн, позволили Дональду Трампу одержать победу в них. Это обусловлено тем, что, по их мнению, кандидат от «зеленых» перетянула на себя голоса демократов, которые могли быть отданы за Хиллари Клинтон.

NBC обращает внимание также на то, что Стайн была частым гостем телеканала RT и агентства Sputnik, которые в США приравнивают к орудиям «российской пропаганды». Помимо этого, СМИ отмечают, что в 2015 году будущий кандидат от «зеленых» побывала на приеме в честь десятилетия RT и, как видно на одном из снимков, сидела за одним столом с президентом России Владимиром Путиным.

Внимание комитета привлекла и позитивная риторика Стайн в отношении России — она выступала за налаживание связей и снижение напряженности с Москвой, а также ее негативные комментарии в адрес Хиллари Клинтон.

Ранее Владимир Путин заявил, что история с расследованием российского «вмешательства» в США является выдумкой.