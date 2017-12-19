В ОНФ назвали членов инициативной группы по выдвижению Путина в президенты

Cопредседатель ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева рассказала «Газете.Ru», что в Москве прошло собрание оргкомитета по созданию инициативной группы по выдвижению Владимира Путина.

Также информацию о встрече подтвердила член Общественной палаты России Ольга Амельченкова, которая по просьбе режиссера Станислава Говорухина пригласила всех участников встречи и вела ее.

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«Он (Говорухин) проговорил эту инициативу с президентом России Владимиром Путиным и как бывший руководитель штаба получил добро на собрание инициативной группы по выдвижению его в кандидаты в президенты России», — заявила Тимофеева.

На сегодняшнем собрании, по словам Тимофеевой, присутствовало порядка 30 человек. Среди них был и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак, прдставители ОНФ и депутаты Госдумы Александр Васильев, Александр Карелин, Дмитрий Морозов, руководитель исполкома Алексей Анисимов, музыкант Николай Расторгуев, председатель РСПП Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты Серегй Катырин, президент «Опоры России» Александр Калинин.

По словам Тимофеевой, была достигнута договоренность о том, что инициативная группа соберется 26 декабря и в ее состав войдет около 600 человек. Основную нагрузку по подготовке собрания возьмет на себя ОНФ, «Единая Россия» и движение «Волонтеры победы», которое возглавляет Амельченкова.

Ранее сообщалось, что Путин будет выдвинут кандидатом в президенты на следующей неделе.