Путин прибыл в Египет

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Каир, в рамках которого проведет переговоры с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, передает «Интерфакс».

В аэропорту российского лидера встречал лично президент Египта.

Из аэропорта Путин и ас-Сиси вместе на автомобиле российского президента сразу направились во дворец Аль-Иттихадия, где пройдут двусторонние переговоры.

Ранее сообщалось, что Путин обсудит с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.