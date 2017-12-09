Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки, передает РИА «Новости» заявление его адвоката Руслана Чернолуцкого.

«Он (Саакашвили — ред.) заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от насильного питания он также отказывается. В случае если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку», — сказал Чернолуцкий.

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Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили чувствует себя нормально, в изоляторе к нему приходил врач.

Также стало известно, генпрокуратура Украины потребовала для бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили домашнего ареста с ношением электронного браслета.