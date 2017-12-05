Сторонники освободили Саакашвили в центре Киева
Сторонники экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили взломали заднюю дверь микроавтобуса с задержанным в Киеве политиком и освободили его.
Трансляцию ведет телеканал «112 Украина».
Отмечается, что активисты разбили окна автомобиля. Саакашвили в данный момент выступает перед собравшимися на улице.
Реклама
В толпе слышны крики «Ганьба (позор. — укр.)», а также «Миша, мы с тобой».
Ранее сообщалось, что СБУ подозревает Саакашвили в содействии преступной организации.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Киеве.