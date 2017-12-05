Сторонники освободили Саакашвили в центре Киева

Сторонники экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили взломали заднюю дверь микроавтобуса с задержанным в Киеве политиком и освободили его.

Трансляцию ведет телеканал «112 Украина».

Отмечается, что активисты разбили окна автомобиля. Саакашвили в данный момент выступает перед собравшимися на улице.

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В толпе слышны крики «Ганьба (позор. — укр.)», а также «Миша, мы с тобой».

Ранее сообщалось, что СБУ подозревает Саакашвили в содействии преступной организации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Киеве.