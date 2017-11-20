В Кремле пожелали скорейшего разрешения политической ситуации в Германии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за процессом формирования коалиции в Германии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Безусловно, мы наблюдаем за тем, как происходит процесс формирования коалиции в Германии. Мы желаем скорейшего и успешного завершения этого процесса» — сказал Песков.

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Он отметил, что президент России Владимир Путин напоминал об экономических отношениях России и Германии.

Ранее стало известно, что правая партия «Альтернатива для Германии» призвала канцлера Ангелу Меркель уйти в отставку.