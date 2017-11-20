Путин пожелал патриарху Кириллу «поменьше работать»

Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, передает «Интерфакс».

Главе РПЦ в понедельник исполнился 71 год. Путин поблагодарил патриарха за служение и пожелал «всего самого, самого доброго, здоровья».

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«Поменьше работать», — добавил президент.

Он также подарил патриарху Кириллу картину с изображением Успенского собора в Кремле.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл объяснил суть цитаты «Россия встала с колен».