МИД Белоруссии: маргиналы с Украины нуждаются во внимании врачей

МИД Белоруссии прокомментировал обвинение Киева в том, что Минск ударил Украину «ножом в спину» из-за Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского министерства Дмитрий Мирончик, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Белоруссия искренне желает мира соседней Украине.

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«Что до не совсем адекватных заявлений в адрес Белоруссии. Хорошо, что их авторы, в основном, — политические маргиналы либо лица, не наделённые реальной властью. Их «обличительные» откровения и подсчёт «ножей в спину» адресованы украинской аудитории и являются очередной попыткой привлечь к себе внимание», — сказал Мирончик.

По его словам, когда за этим следуют призывы создавать «серьезные диверсионно-разведывательные группы» и «проводить диверсии» на территории Беларуси, это находится за гранью политического пиара.

«Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше — и тех, и других», — добавил Мирончик.

Ранее в Киеве обвинили Минск в ударе «ножом в спину» из-за Крыма.