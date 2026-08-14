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Проблемы с бензином в России
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В кабмине поручили нарастить поставки топлива в регионы. Что происходит с бензином в РФ?

Новак потребовал нарастить поставки топлива в уязвимые регионы
Максим Блинов/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации с топливом в России. Он поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняются проблемы. Ранее власти некоторых регионов РФ ввели систему «чет-нечет», а в Новосибирской области ограничили торговые надбавки на топливо. Что еще известно о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация. Об этом сообщили в российском правительстве, передает РИА Новости.

Новак провел совещание по ситуации с топливом с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, а также глав регионов и отраслевых компаний. Представитель Минэнерго рассказал, что в некоторых регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками на АЗС.

«Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация», — сообщили в кабмине.

Где есть проблемы?

Как уточнили в правительстве, на совещании отдельно обсуждалась ситуация с обеспечением топливом Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областей, республик Тыва и Хакасия, а также Краснодарского, Забайкальского, Приморского и Красноярского краев.

Ранее власти некоторых регионов сообщали о введении ограничений на продажу топлива. Так, с 12 августа на всех заправках Оренбургской области ввели систему «чет-нечет». 13 августа там полностью остановили работу нефтеперерабатывающего завода в Орске.

«Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Завод полностью остановлен. Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придётся на завозное топливо», — уточнил губернатор Евгений Солнцев.

Аналогичные меры затем приняли и в Липецкой области. А с 15 августа они начнут действовать и в Калужской. При этом в Астраханской области городские АЗС временно перешли на ограниченный график работы, на них также ограничили продажу топлива до 40 л на один автомобиль, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

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Главы Краснодарского и Забайскальского краев также обращались к Новаку с просьбой дать поручение увеличить объемы поставок бензина для регионов.

Что происходит в ценами?

По данным Росстата, с 4 по 10 августа потребительские цены на бензин в России продолжили снижаться. Топливо в среднем подешевело на 0,6%, снижение зафиксировали в 44 российских регионах. Кроме того, на 1,39% стали ниже цены и на дизельное топливо.

Как сообщили в правительстве, на совещании представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об итогах анализа цен на топливо в субъектах РФ. Ведомство возбудило дела по ряду эпизодов с завышением цен. Новак поручил контролировать цены на заправках.

Ранее также стало известно, что в Новосибирской области ограничили торговые надбавки на топливо. Соответствующее соглашение пописали минпромторг реигона, независимые нефтетрейдеры и региональные автозаправочные станции. Они договорились установить максимальную торговую наценку на уровне не более 15% от оптовой цены. Новосибирская область стала первым регионам РФ, где ввели подобные меры. Они будут действовать до 15 ноября этого года с возможностью продления.

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