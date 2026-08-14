«Хлопать в ладоши не будем». Что в России думают о восстановлении отношений с Европой

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны начать восстанавливать контакты с Россией. По мнению спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, такое желание Европы связано с тем, что европейские газовые хранилища практически опустели. Как еще в России отнеслись к предложению о возрождении связей с европейскими странами — в материале «Газеты.Ru».

Восстановление диалога с Россией становится главной задачей для Европейского союза и Великобритании. Таким мнением поделился в своих социальных сетях спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он считает, что это желание в первую очередь связано с тем, что газовые хранилища многих европейских стран практически пусты, а зима приближается.

Президент Финляндии Александр Стубб Emmi Korhonen/IMAGO/Global Look Press

С призывом восстановить отношения с Россией выступил президент Финляндии Александр Стубб. Он заявил детскому журналу Koululaisen, что в перспективе связи с Москвой необходимо восстановить как на общеевропейском, так и на двустороннем уровне.

«Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт», — сказал финский политик.

Не первый и не последний

Это уже не первый раз, когда подобные предложения звучат от Стубба. 12 июня он заявил о существовании «тихих сигналов» о готовности Москвы к диалогу с Евросоюзом по украинскому урегулированию.

В свою очередь газета Helsingin Sanomat сообщала, что в Евросоюзе обсуждалась возможность сделать Стубба представителем сообщества на потенциальных прямых переговорах с Россией. По данным издания, в ЕС уже начали предварительную подготовку к возможному диалогу с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.

В роли переговорщика от Европы финского президента хотели видеть и в Киеве. В частности, об этом заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Однако сам Стубб отказался представлять Евросоюз на переговорах с Россией по украинскому конфликту. По его словам, для этой роли существуют более крупные фигуры.

Президент Финляндии не был единственным, кто призывал к нормализации контактов с Москвой. 12 августа бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европе придется когда-то дружить с «русским медведем».

«Сейчас отношения плохие. Возможно, они будут плохими еще долго. Нам нужна сильная оборона, чтобы противостоять русскому медведю. Но в какой-то момент вполне возможно стать с ними друзьями», — сказал экс-генсек Североатлантического альянса.

11 августа газета The Times сообщила, что Великобритания хочет возобновить контакты с Россией на уровне военных ведомств, чтобы избежать «непреднамеренной эскалации» между двумя странами. По ее информации, британские высокопоставленные чиновники и дипломаты обеспокоены «риском того, что недоразумение в открытом море может стать поводом для более широкого конфликта».

«Не надо обольщаться»

В России скептически отнеслись к словам президента Финляндии. Многие эксперты отметили, что у европейских политиков слова могут расходиться с делами, а потому, пока не будет реальных шагов и предложений, говорить о смене общеевропейского антироссийского тренда не приходится.

«Президент Стубб таких предложений много наделал, причем они абсолютно нереалистичны, и я не удивлюсь, если это будет его далеко не последнее предложение. Так что будем ориентироваться на дела, а не на слова», — заявил «Газете.Ru» член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Он отметил, что пока что действия Финляндии не свидетельствуют о желании наладить добрососедские отношения.

«Напомню, что пока что Финляндия не отказалась от намерения разместить американское ядерное оружие на своей территории. И это намерение точно не бьется со словами Стубба о необходимости наладить отношения с Россией. Размещение ядерного оружия только ухудшит ситуацию», — сказал политик.

По словам Климова, та политическая линия, которой придерживается сейчас руководство Финляндии, не приведет ее ни к чему хорошему, уже сейчас заметно, как страна теряет все экономические преимущества, которые когда-то имела из-за своего нейтралитета.

Похожим мнением с «Газетой.Ru» поделился и директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин. Он призвал «не обольщаться» по поводу участившихся заявлений европейских политиков о необходимости восстановить контакты с Москвой. По его словам, подобная риторика звучала и раньше, однако практических шагов за ней до сих пор не последовало.

«Не станем хлопать в ладоши и испытывать эйфорию от такого рода заявлений, потому что они звучали и раньше. И более того, мы помним, что весной Евросоюз даже обсуждал возможность назначить специально уполномоченного человека, на которого возложили бы задачу вот таких вот переговоров или контактов с российской стороной. Но дело застопорилось, никаких контактов по итогу не случилось», — сказал политолог.

Топорнин отметил, что в Европе всегда были рациональные политики, понимающие необходимость диалога с Россией, они есть и сейчас, но и это не гарантирует восстановление контактов.

«Как у нас в пословице: хорошо говорится, да плохо делается. Это вот как раз про эти инициативы европейцев. Надо просто принять слова Стубба и других политиков во внимание и смотреть дальше за развитием ситуации: конвертируются ли эти слова во что-то практическое», — заключил он.

«Осторожно прощупывают почву»

По мнению российских экспертов, слова Стубба могли быть не просто пустыми обещаниями, а продуманной игрой на внутреннюю аудиторию, которая начинает уставать от постоянных запугиваний о скором начале войны с Россией. В частности, чрезвычайный и полномочный посол Константин Долгов считает, что подобная риторика вызвана тем, что Европа никак не может победить Россию.

«Европейские политики начали делать заявления о том, что Европе надо возобновить контакты с Россией, потому что они чувствуют, что проигрывают на Украине. Подобные заявления были вполне ожидаемы, все это циклично у них, все это уже было в прошлом. Как только ситуация становится более тяжелой на всех фронтах, в первую очередь в зоне СВО, они пытаются каким-то образом действовать», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» дипломат.

По мнению Долгова, по мере того, как страны Запада будут терпеть стратегическое поражение, число подобных заявлений будет только расти.

«По мере того как европейцы будут дальше проигрывать стратегически, они будут делать больше заявлений подобного характера и попыток остановить наше продвижение будет больше. Заявление нашего президента по поводу зеркальных жестких мер в отношении флота западных стран, я думаю, тоже играет свою роль. В Европе поняли серьезность наших намерений», — сказал он.

Посол подчеркнул, что доверять высказываниям Стубба нельзя, потому что для него это игра.

«Стуббу верить нельзя в принципе, и любые заявления надо воспринимать как определенную игру. Стубб — это человек, который уже утратил всякое доверие России. Он привел Финляндию в НАТО, он создает угрозы, прямые угрозы безопасности России. Своими действиями он порушил экономическое взаимодействие между Финляндией и Россией. Послужной список Стубба однозначный. Что бы он ни говорил, к этому надо относиться исключительно как к попыткам ввести нас и свою внутреннюю аудиторию в заблуждение», — сказал Долгов.

Эксперты также обращают внимание, на то, где прозвучало это заявление Стубба — в интервью детскому журналу. Политолог Александра Бокова подчеркивает, что оно фактически адресовано внутренней аудитории.

«Показательна сама формулировка Стубба, сначала он выразил личное мнение, а потом оговаривается, что контакты надо координировать с другими европейскими странами. Однако в июне, как мы помним, он отказался представлять Евросоюз на переговорах с Москвой, сославшись на «более крупные фигуры». На готовое предложение со стороны финского правительства это не тянет, скорее осторожное прощупывание почвы», — отметила политолог.

По ее мнению, у смены риторики европейских стран по отношению к России есть несколько причин.

«Во-первых, европейцы действительно устали от мобилизационной риторики. Европейскому избирателю пятый год подряд объясняют, что главная угроза – Россия, при том что внутренних проблем накопилось достаточно. Во-вторых, все ощутимее становятся издержки разрыва отношений с Россией, которые те же приграничные территории Финляндии чувствуют сильно острее, чем, например, Брюссель», — пояснила Бокова.

Она добавила, что за подобными заявлениями Стубба фактически ничего не стоит.

«Заявление Стубба ни к чему не обязывает, так как он фактически сам подвесил его на согласование со всем Евросоюзом, то есть заранее сбросил с себя всю ответственность», — заключила Бокова.