Осужденный за нападения американец Гилман хочет, чтобы его обменяли

Осужденный в Воронеже за нападение на полицейского гражданин США Роберт Гилман заявил о своем желании быть обменянным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, я хочу, чтобы меня обменяли», — заявил американец.

На заседании в пятницу в Центральном районном суде Воронежа, который рассматривает второе дело в отношении американца, Гилман снова сказал, что его отравили и что он «скоро умрет».

Новое дело Гилмана касается его действий в местах лишения свободы. По версии следствия, американец два раза ударил кулаком в голову инспектора колонии №2: 30 сентября и 16 октября прошлого года во время проверки камеры.

Кроме того, в той же колонии американец 23 октября «нанес не менее шести ударов» следователю Следственного комитета, который прибыл для проведения следственных действий с ним. Гилмана перевели в СИЗО, где он 14 ноября во время личного досмотра «умышленно нанес инспектору кулаком правой руки удар в область лица». Гилман вину признал.

В настоящее время гражданин США отбывает срок по другому уголовному делу — за нападение на полицейского в Воронеже в январе 2022 года.

Ранее в Кремле раскрыли детали обмена заключенными.