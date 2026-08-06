«Кто еще это мог быть, кроме России?» В ФРГ ищут причастных к появлению дрона в аэропорту Лейпцига

Министр ФРГ Добриндт заявил, что с дроном в аэропорту Лейпцига работали не дилетанты

Сотрудник полиции в защитном костюме осматривает найденный дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, Германия, 5 августа 2026 года

Появление беспилотника со взрывным устройством в аэропорту Лейпцига стало «новым сценарием гибридной угрозы», заявил министр внутренних дел ФРГ. На этом фоне в ЕС начали обсуждать возможную причастность России, однако официальных обвинений Берлин пока не выдвигал. Что говорят зарубежные СМИ и как российские власти реагируют на подобные заявления — в материале «Газеты.Ru».

После экстренного совещания с руководителями немецких спецслужб министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал инцидент в Лейпциге «новым качеством угрозы». Накануне сотрудники аэропорта обнаружили дрон со взрывчаткой возле украинского самолета.

«Мы имеем дело с высоким уровнем опасности. Эти угрозы создают не дилетанты. Здесь требуются серьезные технические знания, а также опыт обращения со взрывчатыми веществами», — заявил Добриндт.

Он добавил, что сейчас следствие проверяет происхождение дрона, тип взрывчатки и личности организаторов.

При этом министр не стал связывать инцидент с каким-либо государством, подчеркнув, что расследование продолжается.

Полицейские у грузового самолета «Antonov», рядом с которым нашли дрон, в аэропорту Лейпцига, 5 августа 2026 года Axel Schmidt/Reuters

«Кто еще это мог быть, кроме России?»

Хотя официальных обвинений не прозвучало, многие европейские издания рассматривают произошедшее в контексте серии расследований, связанных с атаками на европейскую инфраструктуру.

Газета Financial Times со ссылкой на источники в европейских службах безопасности пишет, что следователи уделяют «первостепенное внимание» версии о возможной связи с Россией . Вместе с тем газета подчеркивает, что такие расследования могут быть сложными из-за подражательных атак, ложных сообщений и действий обычных любителей.

The Telegraph цитирует посла Украины в Германии Алексея Макеева.

«Кто еще это мог быть, кроме России?»

— заявил Макеев в интервью Welt TV.

В статье The Guardian редактор по вопросам обороны и безопасности Дэн Саббаг указывает на российский след.

«Хотя личности виновников неизвестны, первоначальные доказательства однозначно указывают на организованный Россией заговор»,

— пишет Саббаг.

Он также отмечает, что инцидент в Лейпциге — первый случай обнаружения беспилотника со взрывчаткой в Европе вдали от украинской границы.

Агентство Associated Press напомнило, что немецкие власти продолжают расследование предполагаемых диверсий против европейской инфраструктуры. В частности — пожара в логистическом центре DHL в Лейпциге в 2024 году. Западные спецслужбы связывали этот инцидент с предполагаемой операцией российской разведки .

Что отвечает Россия

Москва неоднократно категорически отвергала любые обвинения в диверсиях со стороны европейских стран, официально называя их «вбросами». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков советовал европейцам «расширять кругозор» и напоминал, что в ЕС много политиков, склонных безосновательно обвинять Россию.

На обвинения в гибридных атаках МИД России не раз заявлял, что Европа использует подобные обвинения, чтобы оправдать «невиданные» масштабы милитаризации . В ведомстве также утверждали, что НАТО вводит европейские страны в заблуждение, пытаясь отвлечь внимание от собственных действий альянса.

Что известно о самом инциденте

По данным следствия, беспилотник со взрывчаткой был обнаружен в ночь на 5 августа в охраняемой грузовой зоне аэропорта Лейпцига рядом с южной взлетно-посадочной полосой. Его поймал и посадил на землю один из сотрудников аэропорта, не зная, что аппарат может быть взрывоопасен. После обследования саперы сняли детонатор и обезвредили устройство. Из-за происшествия аэропорт временно прекратил работу, часть рейсов была перенаправлена в другие города.

Financial Times сообщила, что дрон находился рядом с «украинским транспортным самолетом Antonov».

По данным The Guardian, устройство в аэропорту могло содержать до 800 граммов взрывчатых веществ PETN и Semtex, однако детонатор не сработал. Немецкие власти эту информацию пока официально не подтверждали.

В интервью Leipziger Volkszeitung эксперт Крэнфилдского университета Тревор Лоуренс заявил, что такого количества взрывчатки достаточно, чтобы нанести самолету значительный ущерб. Он подчеркнул, что пластичная взрывчатка доступна военным или хорошо организованным террористическим группам, а не пилотам-любителям.

Полицейский в защитном костюме и робот-сапер во время обследования дрона в аэропорту Лейпцига, 5 августа 2026 года Axel Schmidt/Reuters

Аэропорт Лейпцига — важный объект, на котором базируются украинские самолеты, пишет The Guardian. Кроме того, аэропорт используют НАТО и вооруженные силы Германии для транспортных перевозок. Газета также отмечает, что здесь может находиться перевалочный пункт для поставок помощи Киеву.

«Примечательно, что западному альянсу, по всей видимости, не удалось предотвратить полеты беспилотников над стратегически важным аэропортом», — отмечает издание.