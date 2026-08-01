«Не самый приятный разговор». Из-за чего разругались Зеленский и Нетаньяху?

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался передавать Украине систему ПВО «Железный купол». По информации The Washington Post, политик опасается утечки военных технологий Ирану. Кроме того, Нетаньяху на фоне борьбы за американские ресурсы «обменялся резкими репликами» с украинским президентом Владимиром Зеленским на похоронах сенатора Линдси Грэма. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса противоракетной обороны (ПВО) «Железный купол», пишет The Washington Post (WP).

В 2023 году ныне покойный американский сенатор Линдси Грэм поддержал идею передачи Украине системы ПВО «Железный купол», однако «на этом пути возникло препятствие — Нетаньяху».

«Израильский премьер наложил вето на передачу [«Железного купола»], сославшись на условия соглашения о совместном производстве, согласно которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы, несмотря на то что эти ракетные батареи были оплачены правительством США», — говорится в публикации.

Israel Defense Forces

Посольство Израиля в Вашингтоне оправдало отказ Нетаньяху поставлять Киеву комплексы «Железный купол» риском утечки военных технологий Тегерану . Дипломаты подчеркнули, что для решения этой проблемы Израиль вернул Соединенным Штатам зенитно-ракетные комплексы Patriot с целью их последующей отправки украинской стороне.

Госсекретарь Марко Рубио в свою очередь заявил, что его не беспокоит возможность Израиля накладывать вето на экспорт оружия в третьи страны.

«При любом совместном производстве действуют подобные ограничения», — сказал он.

По информации издания, ракетные системы, которые Вашингтон собирался передать Киеву, «были размещены на юго-западе Соединенных Штатов и финансировались американскими налогоплательщиками».

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«Обменялись резкими репликами»

Согласно публикации WP, Израиль и Украина сейчас соперничают за военные ресурсы США и внимание со стороны Белого дома. В ходе своего визита в Вашингтон Нетаньяху лоббировал наращивание американской помощи для борьбы с Ираном, в то время как президент Украины Владимир Зеленский вел переговоры о продолжении военных поставок для нужд ВСУ.

На этом фоне оба лидера на похоронах Грэма «обменялись резкими репликами». При этом Киев и Тель-Авив отказались комментировать этот разговор», отмечает издание.

« Было видно, что это не самый приятный и не самый теплый разговор », — заметил научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в беседе с «Лентой.ру».

Он подтвердил, что напряжение между двумя странами вызвано конкуренцией за американскую военную помощь. В частности, Зеленский и Нетаньяху хотят получить комплектующие для средств ПВО и боеприпасы.

«Так как эти ресурсы конечны, им нечего обсуждать», — добавил Лукьянов.

Израиль сейчас старается дистанцироваться от украинской проблематики, прокомментировал ситуацию политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

«Больше всего на свете он боится того, что внимание будет переключено с иранского конфликта на украинский»,

— сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский «был не в восторге» действиями президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Очевидно, что эта американская кампания перетянула на себя ресурсы Соединенных Штатов, из-за чего Украина недополучила многие военные ресурсы, добавил Корнилов.

По информации израильской газеты Haaretz, Нетаньяху отказался от официальной встречи с Зеленским во время их визитов в Вашингтон. Украинский источник утверждает, что переговоры предложила израильская канцелярия, однако после согласия Киева она перестала выходить на связь. Израильские официальные лица объяснили это слишком плотным графиком премьера. При этом другой информированный источник заявляет, что инициатива исходила от офиса Зеленского, но израильская сторона просто проигнорировала этот запрос.