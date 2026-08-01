Офис Зеленского попросил возбудить дело против Лукашенко. Что об этом думают в Минске?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи, 2019 год

На Украине могут возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. С такой просьбой в офис украинского генпрокурора обратилась администрация президента Украины по просьбе «Форума демократических сил Беларуси». В начале 2026 года возможность открытия дела против Лукашенко обсуждали Владимир Зеленский и представительница белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Что о намерениях Киева думают в Минске и Москве — в материале «Газеты.Ru».

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился в офис генпрокурора страны с просьбой рассмотреть возможность возбудить уголовное дело против белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом агентству «Укринформ» рассказала руководитель управления информационной политики и коммуникаций Генпрокуратуры Украины Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Как сообщило агентство, обращение было зарегистрировано 30 июля, однако уголовные дела на его основе пока не возбуждали.

О том, что офис Зеленского обратился в генпрокуратуру, Reuters сообщил еще 28 июля. По данным агентства, этот шаг стал ответом на обращение «Форума демократических сил Беларуси». Организация еще в мае направила Зеленскому письмо с призывом добиться привлечения Лукашенко к ответственности за «военные преступления, геноцид и государственный террор».

При этом о планах по возбуждению дела еще в начале 2026 года писало украинское издание «Европейская правда». По его данным, после отставки с поста главы офиса президента Украины Андрея Ермака Киев резко активизировал контакты с белорусской оппозицией и ужесточил публичную риторику в адрес Лукашенко. О сдвиге стало понятно после встречи Зеленского со Светланой Тихановской в Литве, которая состоялась по инициативе украинской стороны и прошла в конце января. На ней, как писала «Европейская правда», обсуждалось в том числе уголовное преследование президента Белоруссии на Украине.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт тогда заявила, что для Минска подобные сообщения стали открытием, однако они мало волнуют белорусские власти.

Реакция Белоруссии

Эту позицию в Белоруссии повторили и в этот раз. Зампред комиссии по международным делам палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич, комментируя информацию о намерении украинских властей возбудить уголовное дело против Лукашенко, назвал подобные шаги смешными.

«То в каком-то международном суде, с которого все смеются, какие-то дела инициируют, то на Украине. <...> Это все ерунда, это нелегитимно, это никто не признает, нам на это абсолютно все равно. Тем более глава государства нашего, который пользуется международным авторитетом, встречается с мировыми лидерами, в том числе Китая, России, Ближнего Востока. Это ни на что не повлияет», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Контакты Киева с белорусской оппозицией, по словам Гайдукевича, говорят о политической никчемности нынешних украинских властей.

«Уже прошло шесть лет с 2020 года, там бомжи ходят по Польше, а они с ними сейчас какие-то контакты [проводят]. А эти бомжи наши беглые из Беларуси — [Светлана] Тихановская и прочие бомжи — они денег просят в Киеве. Им надо хоть где-то деньги получить, чтобы как-то жить и имитировать какую-то борьбу», — пояснил депутат.

Что говорят в России?

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа, в свою очередь, предположил, что подобными шагами Украина пытается втянуть Белоруссию в конфликт.

«В последние месяцы идут всевозможные провокации против Белоруссии, попытки втянуть страны, ближайшие России, Белоруссию, Иран в этот конфликт для того, чтобы Украине было проще требовать средства, вооружение. На самом деле это игра с огнем», — объяснил депутат в разговоре с «Лентой.ру».

Чепа добавил, что Минск при любой провокации всегда готов ответить Киеву, о чем президент Белоруссии неоднократно заявлял. Он напомнил, что республика обладает достаточным количеством оружия, в том числе баллистическими ракетами, ядерным оружием и «Орешником».