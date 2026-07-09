Важная часть коридора «Север — Юг». США атаковали мост, связывающий Иран с Россией

США нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту, входящему в международный транспортный коридор «Север — Юг» и связывающему Иран с Россией и Китаем. С 2025 года Россия использовала этот маршрут для транспортировки грузов, а после начала морской блокады Ирана объем перевозок китайскими поездами увеличился в три раза. Всего за ночь американцы атаковали более 90 целей, есть пострадавшие.

Армия США атаковала связывающий Иран с Китаем и Россией железнодорожный мост в провинции Голестан у границы с Туркменистаном. Об этом сообщило агентство Fars.

«США нанесли удар крылатыми ракетами по железнодорожному мосту Ак-Теке-хан, являющемуся стратегическим участком железнодорожного коридора Китай — Туркменистан — Иран»,

— пишет издание.

В Fars добавили, что с 2025 года Россия использовала этот маршрут для транспортировки грузов , а после начала морской блокады Ирана американским флотом объем перевозок китайскими поездами увеличился в три раза.

Ранее об атаке на два моста на северо-востоке Исламской республики писал американский портал Axios, ссылаясь на источник в Пентагоне.

«Это был первый удар США по инфраструктурным объектам Ирана с момента вступления в силу режима прекращения огня», — подчеркнули там.

О погибших и раненых не сообщается.

Мост Ак-Теке-хан является частью международного транспортного коридора «Север — Юг» — сети морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов протяженностью около 7,2 тыс. км, соединяющих Иран, Россию, Индию, Китай и ряд других государств.

Другие удары

Ночью Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X объявило о нанесении новой серии ударов по объектам в Иране:

«Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы противовоздушной обороны, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты военно-морских сил, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана».

По данным Fars, среди прочего американские военные нанесли удар в районе города Ахваз в провинции Хузестан. В результате три человека погибли, еще несколько получили ранения.

Кроме того, США обстреляли окрестности атомной электростанции (АЭС) «Бушер» , пишет агентство Mehr со ссылкой на заместитель губернатора провинции Бушер Эсхана Джаханиана.

«Американский противник вновь атаковал несколько пунктов в провинции Бушер, включая военные и гражданские районы», — заявил чиновник.

Уточняется, что атаке подверглись периметр АЭС, а также рыболовные причалы в городе Ассалуйе и деревне Бануде. В последней загорелись лодки местных жителей. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Как сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB, в городе Чабахар осколки снарядов попали в городскую больницу имени Имама Али. Кроме того, в городе вышли из строя три линии электропередач.

Угрозы и новая сделка

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя нарушения США действия режима прекращения огня, предупредил о «последствиях» для стран, которые поддерживают американскую армию: «Те [страны], которые предоставили свои территории, военные базы и инфраструктуру для обеспечения агрессии, не смогут уклониться от ответственности за свой вклад в неспровоцированную агрессию и ее тяжких последствий».

В то же время президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что после нанесения американской армией новых ударов представители Тегерана якобы позвонили ему и заявили, что очень сильно хотят заключить сделку.

«Но я просто не уверен, заслуживают ли они заключения сделки. Я не знаю, будут ли они соблюдать сделку. В этом-то и проблема»,

— добавил глава Белого дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ситуация на Ближнем Востоке осложнилась. Однако Москва надеется, что «американцам удастся разобраться с ситуацией вокруг Ирана».