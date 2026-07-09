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Важная часть коридора «Север — Юг». США атаковали мост, связывающий Иран с Россией

США впервые атаковали мост, связывающий Иран с Россией и Китаем

США нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту, входящему в международный транспортный коридор «Север — Юг» и связывающему Иран с Россией и Китаем. С 2025 года Россия использовала этот маршрут для транспортировки грузов, а после начала морской блокады Ирана объем перевозок китайскими поездами увеличился в три раза. Всего за ночь американцы атаковали более 90 целей, есть пострадавшие.

Армия США атаковала связывающий Иран с Китаем и Россией железнодорожный мост в провинции Голестан у границы с Туркменистаном. Об этом сообщило агентство Fars.

«США нанесли удар крылатыми ракетами по железнодорожному мосту Ак-Теке-хан, являющемуся стратегическим участком железнодорожного коридора Китай — Туркменистан — Иран»,

— пишет издание.

В Fars добавили, что с 2025 года Россия использовала этот маршрут для транспортировки грузов, а после начала морской блокады Ирана американским флотом объем перевозок китайскими поездами увеличился в три раза.

Ранее об атаке на два моста на северо-востоке Исламской республики писал американский портал Axios, ссылаясь на источник в Пентагоне.

«Это был первый удар США по инфраструктурным объектам Ирана с момента вступления в силу режима прекращения огня», — подчеркнули там.

О погибших и раненых не сообщается.

Мост Ак-Теке-хан является частью международного транспортного коридора «Север — Юг» — сети морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов протяженностью около 7,2 тыс. км, соединяющих Иран, Россию, Индию, Китай и ряд других государств.

Другие удары

Ночью Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X объявило о нанесении новой серии ударов по объектам в Иране:

«Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы противовоздушной обороны, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты военно-морских сил, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана».

По данным Fars, среди прочего американские военные нанесли удар в районе города Ахваз в провинции Хузестан. В результате три человека погибли, еще несколько получили ранения.

Кроме того, США обстреляли окрестности атомной электростанции (АЭС) «Бушер», пишет агентство Mehr со ссылкой на заместитель губернатора провинции Бушер Эсхана Джаханиана.

«Американский противник вновь атаковал несколько пунктов в провинции Бушер, включая военные и гражданские районы», — заявил чиновник.

Уточняется, что атаке подверглись периметр АЭС, а также рыболовные причалы в городе Ассалуйе и деревне Бануде. В последней загорелись лодки местных жителей. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Как сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB, в городе Чабахар осколки снарядов попали в городскую больницу имени Имама Али. Кроме того, в городе вышли из строя три линии электропередач.

Угрозы и новая сделка

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя нарушения США действия режима прекращения огня, предупредил о «последствиях» для стран, которые поддерживают американскую армию: «Те [страны], которые предоставили свои территории, военные базы и инфраструктуру для обеспечения агрессии, не смогут уклониться от ответственности за свой вклад в неспровоцированную агрессию и ее тяжких последствий».

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В то же время президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что после нанесения американской армией новых ударов представители Тегерана якобы позвонили ему и заявили, что очень сильно хотят заключить сделку.

«Но я просто не уверен, заслуживают ли они заключения сделки. Я не знаю, будут ли они соблюдать сделку. В этом-то и проблема»,

— добавил глава Белого дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ситуация на Ближнем Востоке осложнилась. Однако Москва надеется, что «американцам удастся разобраться с ситуацией вокруг Ирана».

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