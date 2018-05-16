Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все

Автомобильное движение по Крымскому мосту в обе стороны открыли для легкового и пассажирского транспорта. Первые машины, за рулем которых были обычные водители, проехали по сооружению 16 мая в 5.30 утра. Принять участие в событии также приехали многочисленные журналисты федеральных и региональных СМИ, блогеры, представители общественных организаций, ветераны, почетные граждане Керчи.

Многие посетители украсили свои транспортные средства флагами России и воздушными шарами – все они приехали на мост еще ночью, за несколько часов до открытия, чтобы успеть проехать именно в момент официального открытия движения по Крымскому мосту.

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Многие водители вели в соцсетях прямые трансляции: на кадрах, снятых участниками видно, что за несколько минут до открытия движения, колонны желающих выехать на мост растянулись на несколько километров – принять участие в открытии, судя по госномерам транспортных средств, съехались гости со всей страны.

Вместе с водителями по мосту также проехали велосипедисты. Замыкали колонны несколько сотен мотоциклистов из клуба «Ночные волки», а также водители на квадроциклах — они приехали на мост около 2-3 часов ночи и также вели трансляции с места событий. Запуск водителей в «чистую зону» автоподхода начался уже в 3.20 утра.



Движение сначала открыли со стороны Кубани, после чего навстречу поехала колонна транспорта из Керчи.

Основной поток транспорта хлынул на мост со стороны материка, однако и из Крыма по мосту поехали сотни автомобилей. Когда потоки автомобилей встретились под арками моста, водители встретили друг друга громкими сигналами. При этом на железнодорожной части моста, где еще ведутся работы, уже трудились строители, которые также приветствовали колонны.

«Казань, Москва, Самара, Краснодар», — перечисляли города, снимающие событие водители. Кроме того, многих интересовала стоимость бензина в Керчи: многие планировали вернуться обратно сразу после проезда.

Примечательно, что в открытии вместе с рядовыми водителями приняла участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как предает РИА «Новости», дипломат ехала по мосту в Керчь со стороны Тамани. По ее словам, все получилось случайно.

«У меня есть традиция весной и летом приезжать в Крым и проводить выездные брифинги. В этом году решили провести его 16 мая. Потом оказалось, что 15 мая — открытие моста, а рано утром 16-го запускается обычный автопоток, и я подумала, что лучше и быть не могло», — сказала Захарова.

Она рассказала, что прилетела в Анапу на самолете, а затем приехала в Тамань на машине.

«Я читала столько зарубежных статей, что моста нет, это все выдумка, и его не будет, что это вызывало уже чувство практически отвращения от этой западной пропаганды. Просто хочется действительно самой увидеть и потом рассказать», — пояснила Захарова.

Напомним, что торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая. Движение по мосту символично открыла колонна грузовой и строительной техники, во главе с президентом Владимиром Путиным, который сел за руль «КамАЗа»: глава государства проехал по мосту за 16 минут 45 сек.

Учитывая высокий интерес к сооружению со стороны автомобилистов, информационный центр «Крымский мост» выпустил специальную информационную памятку, в которой предупредил водителей, что на транспортном переходе нельзя делать остановок. При этом скорость движения не должна превышать 90 км/ч.

В инфоцентре попросили автолюбителей соблюдать правила дорожного движения на мосту, где уже работают видеокамеры и напомнили, что проезд по мосту бесплатный.

Как рассказывали в пресс-службе Росавтодора, на первом этапе проезд будет открыт для машин с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн. Это связано с необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона. При этом ограничение не затронет рейсовые автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки, и будет действовать на новом участке федеральной дороги А-290 Новороссийск — Керчь с мая по октябрь текущего года.

Водители грузовиков до октября могут пользоваться Керченской паромной переправой.

Мост через Керченский пролив стал самым длинным в Европе, его протяженность составляет 19 километров. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на берег Крыма.

Запланированная пропускная способность — 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. Параллельно строились автомобильная и железнодорожная части. При этом автомобильную часть моста сдали на 6 месяцев раньше – со значительным опережением срока.

Впервые о серьезном опережении графика рассказал Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 1 марта. Тогда он заявил, что мост будет открыт «через несколько месяцев». Что касается открытия железнодорожной части для движения поездов, то оно запланировано на начало 2019 года. В ближайшие годы от моста будет проложена скоростная трасса «Таврида», которая позволит автомобилистам в кратчайшие сроки добраться от пролива до Симферополя и Севастополя.