Оператор «Северного потока — 2» оспорил отказ ЕС от газа из России. Что не так с эмбарго?

Оператор «Северного потока — 2» подал в суд на Европарламент и Совет Европы с требованием отменить регламент об отказе от российского газа. Nord Stream 2 AG указала, что документ был утвержден с нарушением надлежащей правовой базы и фактически лишает компанию возможности использовать трубопровод в коммерческих целях. Ранее похожий иск подала Словакия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Оператор газопровода «Северный поток — 2» швейцарская компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд Евросоюза с требованием отменить регламент ЕС о поэтапном отказе от импорта российского газа. Об этом стало известно из данных картотеки суда.

Иск был подан 27 апреля, ответчиками по нему стали Европарламент и Совет Евросоюза. Nord Stream 2 AG потребовала от них полностью отменить регламент ЕС № 2026/261, который предполагает поэтапный отказ от импорта российского природного газа и подготовку к прекращению поставок нефти из России, или аннулировать пункты документа, касающиеся ограничений на трубопроводные поставки.

Оператор «Северного потока — 2» считает, что Евросоюз утвердил данный регламент с нарушением надлежащей правовой базы . В частности, по мнению компании, ЕС нарушил принципы пропорциональности, права на собственность, свободы предпринимательской деятельности, а также принцип равного обращения. В иске Nord Stream 2 AG отмечает, что регламент фактически лишает ее возможности использовать трубопровод в коммерческих целях . Кроме того, компания указала на злоупотребление полномочиями в том, что институты ЕС использовали обычную законодательную процедуру для обхода требований, применяемых при введении санкций.

Регламент о поэтапном отказе от российского СПГ Совет Европы принял в январе 2026 года . Согласно документу, запрет на импорт газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным — начнет действовать с 1 января 2027 года. Эмбарго на трубопроводный газ по краткосрочным договорам заработает 17 июня, по долгосрочным — 30 сентября 2027-го.

Ранее иск, требующий отменить регламент, уже подала в суд Евросоюза Словакия . Братислава также заявила о том, что документ был принят на неверной правовой основе. Словацкие власти считают, что по своему содержанию и целям регламент фактически представляет собой ограничительные меры в отношении России и был принят в контексте конфликта на Украине.

«Меры, которые приводят к ограничению экономических отношений с конкретной третьей страной, должны основываться на статье 215 Договора о функционировании ЕС», — говорится в иске.

Абсурдный шаг

Депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штеффен Котре в кулуарах Петербургского международного экономического форума, комментируя «Ленте.ру» отказ ЕС от поставок природного газа из России, назвал это решение абсурдным шагом.

«Совершенно абсурдно перевозить газ через полмира на кораблях, когда у вас есть трубопровод прямо у себя дома», — отметил парламентарий.

Внешнеполитический эксперт фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер в беседе с ТАСС также заявил, что у Берлина есть интерес к перезапуску трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» после окончания конфликта на Украине.

«С нашей стороны существует большой интерес к тому, чтобы «Северный поток» снова был введен в эксплуатацию, и уже сейчас следовало бы совместно посмотреть, какие существуют возможности для того, чтобы в перспективе, после окончания конфликта на Украине, снова прийти к взаимопониманию по этому вопросу, — подчеркнул он.