«Вместо 51-го штата» США. Почему Канаде предлагают вступить в ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб предложил пересмотреть будущее Евросоюза и увеличить число его участников с 27 до 40. По его мнению, ЕС должен расширяться не только за счет нынешних кандидатов, но и за счет государств, которые раньше не рассматривались в качестве членов союза, включая даже Канаду. Почему в Хельсинки заговорили о «доборе» в ЕС и что на этот счет думают в Оттаве — в материале «Газеты.Ru».

Канаде нашли место в ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Евросоюз отказаться от привычного взгляда на расширение и задуматься о включении в объединение новых государств, в том числе тех, которые географически к Европе не относятся. Выступая на конференции Eurelectric Power Summit, он заявил, что ЕС должен вырасти с нынешних 27 до 40 участников.

Одним из самых неожиданных предложений стала Канада. По словам Стубба, Оттаву можно рассматривать как потенциального члена Евросоюза.

«Лучше она будет 28-й страной — участницей Евросоюза, чем 51-м штатом США», — объяснил финский лидер.

Он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо «мыслить масштабно» и создавать достаточно гибкие механизмы, которые позволят объединению расширяться в будущем.

«И в географическом плане нам нужно расширяться или, по крайней мере, создавать членские структуры достаточно гибкие, чтобы включить в общей сложности 40 европейских государств — или даже неевропейских», — отметил Стубб.

В июне прошлого года глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что Канада может стать членом ЕС.

«Знаете, мне задали такой вопрос — Канада хочет присоединиться к ЕС. Я отметила, что, возможно, небольшое препятствие — это то, что Канада не находится географически в Европе. Но у них был ответ на это: Арктика — мы связаны через Арктику. Так что кто знает», — заявляла она.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в начале июня заявил канадскому телеканалу CTV, что Оттава могла бы найти свое место в европейском объединении, несмотря на отсутствие общей географии.

«Европейский союз — это, очевидно, вопрос географии, что понятно из названия. Но это также и вопрос ценностей, вопрос того, с какими странами вы бы хотели интегрироваться в различных аспектах», — объяснил он.

По его словам, «Европейский союз — это очень гостеприимный клуб для единомышленников».

Кто еще?

Говоря о возможном расширении, президент Финляндии упомянул не только Украину, Молдавию и Грузию, которые уже имеют статус кандидатов на вступление в ЕС. По его мнению, ЕС следует активнее работать и с другими странами.

В частности, Стубб заявил, что Турцию необходимо держать «как можно ближе» к Евросоюзу с точки зрения безопасности. Аналогичный подход он предложил применять и к Великобритании, которая вышла из состава ЕС в 2020-м.

Особое внимание финский лидер уделил Балканам. Он назвал Албанию и страны бывшей Югославии «наиболее горячим, наиболее важным местом» и поставил вопрос о дальнейших отношениях Евросоюза с Сербией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной, Северной Македонией, Албанией и Косовом.

В завершение Стубб упомянул Норвегию и Исландию. По его словам, государства, которые ранее не стремились вступать в ЕС, в последнее время все чаще возвращаются к обсуждению такой возможности.

«Личные амбиции»

Политолог и журналист Юрий Светов заявил, что мнение финского лидера в вопросе принятия новых членов в ЕС не играет решающей роли, а ключевые решения принимают крупнейшие государства объединения.

По мнению эксперта, заявления Стубба могут быть связаны с его стремлением продолжить политическую карьеру после завершения президентского срока и получить пост в одной из международных организаций.

«Возможно, Стубб хотел бы стать генсеком ООН, но никто не выдвигает его на этот пост. Он и [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — «Газета.Ru») — это люди, которые в ближайшем будущем потеряют президентские должности и хотят куда-то пристроиться. Они действуют из-за личных амбиций»,

— предположил Светов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев усомнился в реалистичности вхождения Канады в ЕС.

«В предлагаемый «Пробудившийся союз» вряд ли войдет Канада. Скорее, Канада станет 52-м штатом», — написал он в социальной сети X.

На вопрос одного из пользователей о том, какой штат он считает 51-м, Дмитриев ответил коротко: «Увидите» .

Позиция Канады

Несмотря на интерес части канадского общества к Евросоюзу, власти страны не рассматривают вопрос о вступлении в объединение. Как сообщила The Globe and Mail со ссылкой на опрос компании Spark Advocacy, 58% канадцев считают «хорошей идеей» присоединение страны к европейскому экономическому и политическому блоку.

В то же время издание отметило, что на практике такой сценарий выглядит маловероятным. Для этого Оттаве пришлось бы пересматривать торговые отношения с США и Мексикой, а также приводить законодательство в соответствие с европейскими нормами. Кроме того, более 70% канадского экспорта сейчас направляется в США, тогда как на Европу приходится лишь около 8%.

Премьер-министр Канады Марк Карни прошлым летом прямо заявил, что страна не планирует добиваться членства в Евросоюзе.

«Короткий ответ: нет, мы не планируем идти по этому пути. Но многое из того, что вы озвучили, мне близко. То, что Канада — наиболее европейская среди неевропейских стран, связано не столько с историческим происхождением, сколько с системой ценностей: свободой, демократией, солидарностью», — сказал Карни.

При этом глава правительства подчеркнул, что Оттава заинтересована в более тесном сотрудничестве с Европейским союзом.