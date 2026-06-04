Президент Финляндии предложил расширить Евросоюз с 27 до 40 стран

Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран и включить в него Канаду

Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Европейский союз (ЕС) с 27 стран-участников до 40, а также призвал включить Канаду. Его слова передает телеканал CNBC.

«Разве не было бы прекрасно, если бы Канада стала 28-м государством ЕС вместо того, чтобы становиться 51-м штатом США?» — сказал он.

Стубб считает, что Евросоюзу необходимо «мыслить масштабно» и заявить о себе на международной арене. Среди потенциальных кандидатов на вступление в ЕС он назвал Турцию, страны бывшей Югославии, Албанию, Норвегию, Исландию, Украину, Молдавию и Грузию.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит возможности для быстрого вступления Украины в Евросоюз. Канцлер отметил, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению в ЕС. Он добавил, что можно постепенно сближать Украину с Европейским союзом, что «всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально».

Ранее в Евросоюзе допустили присоединение Канады.