Армия России за ночь сбила 216 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1558-й

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в результате падения обломков дронов загорелось топливное хранилище предприятия, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Жителей ближайших домов эвакуировали, огонь тушат в том числе с помощью пожарного поезда.

Кроме того, в самом райцентре ударами беспилотников повреждены аптека, два магазина, газовая труба и автомобиль. Никто не пострадал, но поступление газа в поселок перекрыто.