Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика
ТВЗ

Армия России за ночь сбила 216 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1558-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1558-й день
Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Пожары на предприятиях в Ростовской и Кировской областях начались из-за атаки дронов ВСУ. Греция передала Украине 190 артиллерийских орудий, пишет Pronews. Дроны ВСУ повредили гражданские объекты в Саратовской области. ВС РФ за ночь сбили 216 беспилотников. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:53

Российские военные наносят удары по объектам ВСУ в городе Ровно и в Ровненской области, а также в Сумах, утверждает «Украина.ру».

8:39

Частный дом одном из районов Воронежской области получил повреждения при падении обломков беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.

8:19

На территории предприятия в Уржумском районе Кировской области начался пожар из-за атаки украинских беспилотников, раскрыл губернатор Александр Соколов. Обошлось без пострадавших.

8:15

Греция через Чехию передала ВСУ 190 артиллерийских орудий, пишет греческий портал Pronews.

8:11

Украинские беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры в Саратовской области, рассказал губернатор Роман Бусаргин.

8:07

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в результате падения обломков дронов загорелось топливное хранилище предприятия, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Жителей ближайших домов эвакуировали, огонь тушат в том числе с помощью пожарного поезда.

Кроме того, в самом райцентре ударами беспилотников повреждены аптека, два магазина, газовая труба и автомобиль. Никто не пострадал, но поступление газа в поселок перекрыто.

8:02

Армия России средствами ПВО за ночь уничтожила 216 украинских беспилотников самолетного типа, объявили в Минобороны РФ.

8:00

Сегодня 1558-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, компенсация отдыха и массовый сбой Figma. Главное за 30 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!