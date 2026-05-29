Над Россией сбили более 200 беспилотников. Военная операция, день 1556-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 208 украинских беспилотников над российскими регионами и Азовским морем. Два человека пострадали при взрыве БПЛА в румынском Галаце — дрон врезался в многоквартирный дом. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа должна находиться за столом переговоров между Россией и Украиной в качестве еще одной стороны, имеющей собственные интересы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.