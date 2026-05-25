Украинские СМИ заявили о неудаче системы ПВО в Киеве

«Страна.ua»: система ПВО не справиласть с ударами по Киеву
Gleb Garanich/Reuters

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) не смогла отразить ночной удар российских ракет по Киеву и Киевской области. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает издание «Страна.ua».

Мониторинговые паблики Украины отмечают, что система ПВО отбила атаки не очень удачно и допустила много прилетов. Так, даже по официальным данным командования воздушных силукраинской не было сбито ни одной российской ракеты «Кинжал» и «Циркон».

По мнению источников издания, это вызвано дефицитом ракет для американских комплексов противовоздушной обороны. Многие украинские СМИ считают, что зенитные ракеты просто экономят.

24 мая сообщалось, что дом в Киеве, где находятся квартиры президента Украины Владимира Зеленского и его друга бизнесмена Тимура Миндича, получил повреждения в результате массированной атаки.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прошедшей ночью столица Украины была атакована десятками ракет и сотнями БПЛА.

Ранее в Верховной раде Украины призвали завершить конфликт после удара «Орешником».

 
