ВС России нанесли массированный удар по Киеву. Военная операция, день 1551-й

Евгений Биятов/РИА Новости

В течение минувшей ночи в Киеве произошла серия взрывов, местные власти сообщили о массированном ракетно-дроновом ударе. Воздушные силы Украины предупреждали о возможном ударе «Орешником», однако официально Минобороны России эту информацию не подтверждало. Над российскими регионами средства ПВО сбили 33 украинских БПЛА, во Владимирской области в результате атак возник пожар. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

08:45

08:38

У России есть предложения к плану Штатов по Украине, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече», — уточнил дипломат.

08:30

По Киеву ночью летела «практически вся номенклатура», сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». По его информации, «Орешник» могли использовать для удара по объектам в городе Белая Церковь.

08:25

Житель Грайворона погиб при детонации украинского FPV-дрона, сообщил оперштаб Белгородской области.

08:20

Украинские БПЛА атаковали инфраструктуру в Камешковском округе, возник пожар на площади около 800 кв.м., заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он уточнил, что угроза атаки сохраняется, силы ПВО продолжают работу.

08:15

⚡️ С 20:00 мск 23 мая до 07:00 мск 24 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма, сообщило Минобороны РФ.

08:10

08:07

В Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Как сообщали Воздушные силы Украины, ВС России могли применить «Орешник», однако в Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.

08:00

Сегодня 1551-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
