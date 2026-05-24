ВС России нанесли массированный удар по Киеву. Военная операция, день 1551-й

У России есть предложения к плану Штатов по Украине, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече», — уточнил дипломат.