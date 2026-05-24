ВС России нанесли массированный удар по Киеву. Военная операция, день 1551-й

У России есть предложения к плану Штатов по Украине, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече», — уточнил дипломат.
По Киеву ночью летела «практически вся номенклатура», сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». По его информации, «Орешник» могли использовать для удара по объектам в городе Белая Церковь.
Житель Грайворона погиб при детонации украинского FPV-дрона, сообщил оперштаб Белгородской области.
Украинские БПЛА атаковали инфраструктуру в Камешковском округе, возник пожар на площади около 800 кв.м., заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он уточнил, что угроза атаки сохраняется, силы ПВО продолжают работу.
⚡️ С 20:00 мск 23 мая до 07:00 мск 24 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма, сообщило Минобороны РФ.
В Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Как сообщали Воздушные силы Украины, ВС России могли применить «Орешник», однако в Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.
Сегодня 1551-й день военной операции на Украине.