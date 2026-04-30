Венгрия вернет замороженные миллиарды ЕС. Мадьяр заявил о скором соглашении с Брюсселем

Мадьяр заявил о скором соглашение с ЕК по разморозке средств для Венгрии

Венгрия может получить доступ к замороженным миллиардам из фондов ЕС уже в конце мая. О подготовке соответствующего соглашения с Еврокомиссией заявил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр. Сейчас недоступными остаются около €17 млрд.

Венгрия и Европейская комиссия готовятся подписать соглашение, которое позволит Будапешту получить заблокированные средства из бюджета и фондов ЕС. Об этом заявил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, документ может быть заключен уже в конце мая, после его вступления в должность премьер-министра.

Петер Мадьяр провел в Брюсселе серию встреч с руководством ЕС, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Европейского совета Антониу Кошту. Эти контакты стали первыми после победы его партии на парламентских выборах в Венгрии.

По итогам переговоров Мадьяр сообщил, что достигнута договоренность о подготовке политического соглашения. Он добавил, что «планирует вернуться в Брюссель уже в статусе премьер-министра», чтобы подписать документ и обеспечить доступ Венгрии к средствам ЕС.

Глава Еврокомиссии, в свою очередь, назвала диалог «хорошим» и подтвердила намерение продолжить работу по разблокировке финансирования. Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл также заявил, что Брюссель рассчитывает на «структурированный и целенаправленный диалог» с новым венгерским правительством.

Сколько денег заблокировано

Речь идет о значительных суммах, которые были заморожены Евросоюзом в отношении Венгрии в последние годы. По данным Euronews, в настоящее время остается заблокированными около €17 млрд .

Ранее общий объем средств, подпавших под ограничения, оценивался примерно в €30 млрд . Часть финансирования была разблокирована в 2023–2024 годах после выполнения Будапештом ряда условий, однако значительная доля по-прежнему остается недоступной. Средства включают финансирование из бюджета ЕС и специальных фондов, предназначенных для развития инфраструктуры, экономики и социальных программ в странах союза.

Брюссель заморозил выплаты Венгрии из-за претензий к соблюдению принципов верховенства права. В частности, речь шла о независимости судебной системы, прозрачности госзакупок и соблюдении прав человека. Евросоюз связал доступ к финансированию с выполнением так называемых супервех — набора условий, включающих реформы в правовой и институциональной сферах. Таких требований насчитывается 27.

Помимо этого, Европейский суд ранее признал, что ряд решений венгерских властей противоречит нормам ЕС. В рамках этого спора Будапешт также несет финансовые потери — в том числе в виде штрафов, которые достигают около €1 млн в день и вычитаются из причитающихся стране средств.

Споры внутри ЕС

Вопрос разблокировки средств для Венгрии сопровождается разногласиями внутри самого Евросоюза, писал Reuters. Часть европейских чиновников выступает за ускорение процесса, указывая на необходимость как можно быстрее предоставить финансирование, предназначенное для венгерской экономики и социальных программ.

Представители Еврокомиссии заявляют о намерении «структурированно и целенаправленно» взаимодействовать с новым правительством Венгрии, чтобы «как можно раньше» обеспечить доступ к средствам для населения страны.

Вместе с тем другая группа стран и депутатов Европарламента настаивает на более жестком подходе. По их мнению, любые решения о разморозке средств должны приниматься только после выполнения всех условий, связанных с верховенством права. Как отмечает Financial Times, Еврокомиссия уже на раннем этапе переговоров обозначила, что доступ к финансированию будет зависеть от проведения конкретных реформ и изменения политики Будапешта.