«Оплата оружия и безбедное будущее». Зачем Зеленский возит «черный нал» за границу

Российские силовые структуры сообщили, что в ходе последней поездки в Саудовскую Аравию и Азербайджан украинский лидер Владимир Зеленский мог перевозить «черный нал» и конфиденциальное имущество. Официально во время визита президент Украины обсуждал вопросы безопасности и энергетики. Для чего Зеленскому мог понадобиться нелегальный провоз финансовых средств — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский во время последнего визита в Саудовскую Аравию и Азербайджан, который он совершил на неизвестном VIP-самолете, мог нелегально перевозить деньги. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На Украине предполагают, что перевозились денежные средства — «черный нал», а также конфиденциальное имущество» , — указали в силовых структурах.

По официальной версии, украинский лидер обсуждал вопросы безопасности и энергетики. Сам Зеленский сообщил, что провел «очень продуктивную» встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, на которой обсудил энергетическое сотрудничество и возможности экспорта украинского опыта в сфере безопасности.

Зачем это надо

Учитывая характер того, как сейчас работает украинская власть и в каком состоянии находится политическая верхушка страны, само по себе существование «черного нала» не вызывает вопросов, скорее возникает вопрос, для чего его понадобилось вывозить сейчас и именно в Саудовскую Аравию и Азербайджан, отметил политолог Владимир Брутер.

По его словам, чаще всего подобные финансовые операции с провозом наличных производятся для оплаты оружия, наемников и других незаконных действий.

«Хочется отметить, что для оплаты каких-то услуг или принятия так называемого «черного нала» должны быть определенные структуры, работающие в интересах Зеленского. Из этого делаем вывод, что в Саудовской Аравии или Азербайджане они были», — сказал политолог в беседе с «Газетой.Ru».

Он также не исключил, что Зеленский мог перевозить личные финансовые средства подальше от Украины, чтобы таким образом подготовить себе пути отхода в случае бегства .

«Безусловно, Зеленский допускает, что ему придется бежать из страны через какое-то время. Однако это не означает, что это произойдет завтра. Может быть, это произойдет через полгода, может, это произойдет через два года. И естественно, он готовит себе какую-то площадку, это могут быть Баку или Эр-Рияд, но это не самые вероятные направления. Хотя ничего нельзя исключать», — заключил Брутер.

Украинский президент вывозит наличные деньги в Саудовскую Аравию и Азербайджан по договору с лидерами этих стран, чтобы обезопасить награбленные средства от американцев, которые планируют аудит выделенных денег Киеву. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший нардеп Украины Спиридон Килинкаров.

«Коррупционеры никогда не хранят деньги в той стране, в которой они работают. Этим занимается не только он [Зеленский], а в принципе вся коррумпированная верхушка. Они зарабатывают на Украине, а вывозят деньги за пределы Украины и хранят их в разных офшорных зонах. Например, для Зеленского — это Британия, это монархии Персидского залива, может быть, есть еще ряд каких-то других стран, о которых мы не знаем, но в основном это все так. Когда он каждый раз летает в Арабские Эмираты или в любую другую страну, надо понимать, что он это делает не просто так и не столько для решения вопроса Украины, сколько для решения вопросов безопасности накопленных капиталов», — пояснил он.

По мнению Килинкарова, речь идет в основном о деньгах, которые перечисляли европейские партнеры Украины и американцы Киеву. США в последнее время намереваются провести аудит выделенных Зеленскому денег. В этой связи вывоз капитала украинской правящей верхушкой связан с поиском безопасных мест для украденных средств, считает украинский политик.

«Есть риск того, что американцы все-таки на каком-то этапе займутся этой всей коррупционной историей Зеленского, а это для них большие риски, поэтому они ищут страны, где более-менее была бы гарантирована безопасность этих самых украденных денег. То, что перевозят налом, опять же проблема в американцах, которые отслеживают транзакции, которые проходят, а кэш, его трудно отследить. Поэтому это договоренности на персональном уровне с лидерами этих государств в вопросах безопасности, хранения этих активов», — сказал бывший украинский депутат.

Почему Саудовская Аравия и Азербайджан

В Госдуме заинтересовались информацией о перевозе наличных Зеленским в Саудовскую Аравию или Азербайджан. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил: факт того, что украинский президент мог куда-то перевозить «черный нал», не вызывает сомнений, вопросы могут возникнуть только из-за места, куда он, собственно, эти деньги перевез.

«Не исключаю, что Зеленского в Саудовской Аравии или Азербайджане ожидала специальная организованная преступная группа, которая и получила деньги за свою работу. Возможно, произошла оплата оружия или наемников, а, возможно, Зеленский просто решил разместить свои честно наворованные деньги в каком-нибудь закрытом фонде или банке», — допустил парламентарий.

Он напомнил, что американские политики и сам президент Дональд Трамп неоднократно указывали на то, что Зеленский осуществляет странные перемещения с финансами, нынешняя ситуация это только подтверждает.

Обычно страны Персидского залива, и это не только Саудовская Аравия, но и Оман, ОАЭ, а может быть, в данном случае и Азербайджан, используют как «государства-кошельки», заявил «Газете.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Страны Персидского Залива в целом известны своими банковскими системами. Там хранят деньги многие политики и мировые лидеры. Так что совершенно неудивительно, что Зеленский мог обратиться за банковскими услугами в Саудовскую Аравию. Не исключаю, что и Азербайджан мог выступить таким кошельком для Зеленского», — пояснил политолог.

Он уверен, что официальные встречи между лидерами в данном случае служили лишь прикрытием для настоящей цели.

«Любая политическая акция, налаживание отношений или возможные сделки по экспорту — это все великолепный повод, в рамках которого можно отвезти этот самый черный нал», — заключил Безпалько.

Богатая коррупционная жизнь

История с Саудовской Аравией и Азербайджаном не первая, когда Украину ловят за попыткой перевоза наличных средств неизвестного происхождения. Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии (NAV) 5 марта задержало два бронированных автомобиля, перевозивших ценности украинского «Ощадбанка». Ведомство возбудило уголовное дело в отношении задержанных, а также инициировало расследование по факту возможного отмывания денег.

«5 марта 2026 года были задержаны семеро граждан Украины, в том числе бывший генерал украинской спецслужбы, и два бронированных автомобиля для перевозки денег, которые везли из Австрии на Украину в общей сложности $40 миллионов, €35 миллионов и девять килограммов золота», — следует из заявления NAV.

В NAV сообщили, что через территорию Венгрии в 2026 году уже перевозились крупные суммы наличных и драгоценных металлов, в связи с чем возникают вопросы относительно происхождения этих средств.

«Только в этом году через территорию Венгрии на Украину было перевезено более $900 миллионов, €420 миллионов и 146 килограммов золота в слитках. NAV проводит расследование в соответствии с законом об уголовном судопроизводстве при содействии Центра по борьбе с терроризмом», — заявили в налоговой и таможенной службе.

В ответ на обвинения в «Ощадбанке» заявили, что перевозку средств осуществляли в рамках международного соглашения с Raiffeisen Bank Austria и оформили в соответствии с международными правилами и европейскими таможенными процедурами.

10 марта венгерский парламент принял законопроект о заморозке конфискованных у украинского банка денежных средств.

12 марта Будапешт согласился вернуть Украине арестованные инкассаторские автомобили, однако изъятые деньги и золото остались на территории Венгрии. После победы партии «Тиса» на парламентских выборах, президент Зеленский вновь повторил требование о возвращении денег.

Позже NAV опубликовало видеозапись, на которой видно, как генерал-майор СБУ в отставке, курировавший перевозку многомиллионного груза через венгерскую территорию, подделывает документы в туалете на автозаправочной станции. Под комментарии своих сообщников офицер спешно заполняет бланки и ставит на них печати. Запись, судя по всему, была сделана на смартфон самими украинцами и изъята при их задержании венгерскими спецслужбами.

На самой Украине ведется масштабное коррупционное дело в связи с хищениями не менее $100 млн у госкомпании «Энергоатом». В соучастии в преступной схеме обвиняют бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» и соратника Зеленского Тимура Миндича.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что выявило масштабную коррупционную схему, в которой фигурирует оператор трех украинских АЭС — «Энергоатом». Тогда же ведомство пришло с обысками к Герману Галущенко, который через несколько дней после этого подал в отставку с поста министра юстиции, и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу.

Кроме того, в НАБУ неоднократно намекали, что разоблаченная преступная группа причастна и к хищениям средств, выделенных на закупку оружия и военного снаряжения. Никакой конкретной информации не было, но в заявлении антикоррупционного органа было сказано, что «на протяжении 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова».