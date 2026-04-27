«Вывозят самолетами»: соратников Орбана обвинили в выводе из Венгрии «награбленных» активов

После поражения на парламентских выборах в Венгрии партии «Фидес», возглавляемой уходящим в отставку Виктором Орбаном, его соратники пытаются выводить из страны свои активы и вывозить на частных самолетах «награбленное богатство», сообщает британское издание The Guardian. Это перекликается с заявлениями лидера победившей партии «Тиса» Петера Мадьяра, который призвал руководителей полиции, налоговой службы и коммерческих банков не допустить вывода за рубеж крупных финансовых средств олигархами, близкими к нынешнему руководству страны.

Частные самолеты соратников Виктора Орбана, предположительно, груженные «награбленным богатством», регулярно вылетают из Вены, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники. Одновременно с этим высокопоставленные чиновники, приближенные к уходящему премьер-министру, «изучают возможности получения визы в США» в надежде найти работу в организациях, связанных со структурами сторонников президента Дональда Трампа.

Не называя имен, The Guardian пишет о «о трех членах этого узкого круга, которые начали переводить свои активы за границу».

В публикации отмечается, что часть средств переправляется в страны Ближнего Востока — Саудовскую Аравию, Оман и ОАЭ, — а другая часть оседает в Австралии и Сингапуре.

Каких-либо подтверждений этой информации издание не приводит.

Схожие заявления сделал лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, который призвал руководителей полиции, налоговой службы и коммерческих банков не допустить вывода за рубеж крупных финансовых средств олигархами, близкими к нынешнему руководству страны. Он обратился к Виктору Орбану, который пока остается премьер-министром, с просьбой принять на заседании правительства необходимые решения.

По словам Мадьяра, 25 апреля венгерские банки уже приостановили несколько подозрительных трансакций, связанных с главой аппарата правительства Венгрии Антала Рогана. Суммы исчислялись в «миллиардах форинтов». Кроме того, были заблокированы «несколько аккаунтов подставных лиц».

Мадьяр пояснил, что по закону перечисление средств может быть приостановлено лишь на три-четыре дня, более долгая заморозка возможна лишь в случае уголовного расследования и судебного разбирательства. Он призвал председателя Национального налогового и таможенного управления (NAV) «подать в полицию заявление по поводу переводов, о которых сообщили банки, чтобы следственные органы могли выяснить происхождение использованных миллиардов».

Кроме того, лидер «Тисы» призвал уходящее правительство Виктора Орбана принять на ближайшем заседании решение, которое позволит налоговому ведомству приостанавливать подозрительные операции, похожие на отмывание денег и вывод активов, на срок до 90 дней.

«Любому, кто откажется действовать в соответствии с буквой и духом закона, будь то представитель власти или банка, придется отвечать перед венгерскими судебными органами. Правительство «Тисы» будет использовать все возможные средства против вывода за границу активов, приобретенных мафией «Фидес», — сказал Петер Мадьяр.

О заявлении лидера «Тисы» писал и Bloomberg.

«Олигархи Орбана выводят активы на десятки миллиардов форинтов из страны в Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, США и другие далекие страны»,

— заявил Мадьяр в видеоролике в социальных сетях.

По его словам, Лоринц Месарош — ставший самым богатым человеком Венгрии бывший слесарь-монтажник и друг детства Орбана — уже уехал в Дубай.

До того новый венгерский лидер несколько раз заявлял, что уходящие в отставку соратники Виктора Обрана уничтожают потенциально компрометирующие документы «в различных министерствах, аффилированных учреждениях и компаниях, связанных с партией «Фидес». В ответ действующий министр иностранных дел Петер Сийярто назвал эти обвинения «возмутительным бредом», отметив, что в рамках обычной работы уничтожаются только дублирующие друг друга бумажные копии, а все оригиналы остаются в неприкосновенности.