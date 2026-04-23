«Ничего не отдаем»: Киев получил кредит и высказался о судьбе Донбасса

Буданов заявил о наличии у Киева решения по Донбассу без территориальных уступок

Руководитель украинского президентского офиса Кирилл Буданов утверждает, что у Киева готово решение территориального конфликта с Россией, которое не предусматривает уступки. Такое заявление он сделал после того, как стало известно о согласовании Евросоюзом кредита для Украины на €90 млрд. Тем временем Владимир Зеленский отрицает, что Киев предлагал переименовать часть ДНР в «Донниленд», и просит США не забывать об Украине.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что у Киева якобы есть решение территориального вопроса подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районов ДНР, которое не подразумевает уступки.

«Красная линия проста и всем понятна. Первое: ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался. По поводу Донбасса — мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не вправе торговать землей»,

— сказал чиновник в разговоре с журналистами.

В то же время Буданов признал, что Украина находится под давлением из-за наступления российской армии, а также требований США по урегулированию конфликта. По его оценкам, это продлится до сентября из-за грядущих промежуточных выборов в американский конгресс.

«Если сейчас не будет сделан технологический прорыв, эффективность летательных аппаратов будет падать в геометрической прогрессии», — добавил он, говоря о рисках для Киева.

Украина дождалась кредита

Свои категоричные заявления Буданов сделал вскоре после того, как стало известно, что Венгрия сняла наложенное в феврале вето с выделения Украине европейского кредита в €90 млрд, разблокировав процесс его предоставления.

«Послы ЕС одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, а также 20-й пакет санкций против России», — писало агентство Reuters 22 апреля. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Franceinfo уточнил, что первый перевод денег Киеву может состояться в середине мая.

23 апреля председатель Евросовета Антониу Кошта в соцсети X подтвердил утверждение кредита и принятие новых антироссийских санкций. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Киев получит первую выплату в течение менее чем двух месяцев, пишет «РБК-Украина».

«Первый транш, на который мы рассчитываем, мы будем приближать как можно быстрее, чтобы мы до конца мая, начала июня получили деньги», — сказал он.

Согласно принятому в декабре 2025 года решению ЕС, из этой суммы €60 млрд потратят на закупку оружия для ВСУ, а оставшиеся €30 млрд уйдут на бюджетные нужды Украины. Зеленский уточнил, что первую выплату направят на поддержку армии, производство дронов и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), закупки оружия и на социальную помощь украинцам.

Упущенный Донниленд

На фоне хороших для Киева новостей Зеленский попытался опровергнуть сведения газеты The New York Times (NYT), согласно которым украинские переговорщики предложили назвать контролируемую ВСУ часть ДНР «Доннилендом» в честь президента США Дональда Трампа, пишет The Guardian.

«Во время моих переговоров не использовались никакие другие термины, кроме «Донецкая область», «Луганская область», «наш Донбасс» или «территория Украины». Соответственно, существуют документы, которые это подтверждают», — утверждает украинский лидер.

По его словам, для Киева важно, чтобы эта территория входила в состав Украины и «не было никакого «Путинленда».

Как сообщали источники NYT, украинские переговорщики сначала в шутку назвали часть Донбасса «Доннилендом», однако после этого всерьез, пусть и не закрепляя это документально, начали продвигать такую концепцию, чтобы завоевать расположение Трампа и склонить его на переговорах в свою сторону . Один из дипломатов даже разработал флаг и с помощью ChatGPT создал гимн несуществующего государства.

Вскоре после этого Зеленский в интервью телеканалу CNN попросил руководство США уделять Киеву внимание, даже несмотря на занятость войной с Ираном.

«Важно не забывать об Украине, где продолжаются боевые действия», — сказал он.

Политик указал, что из-за ближневосточного конфликта ВСУ уже не получили требуемое оружие.