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Белгородский губернатор сообщил о проблемах со здоровьем

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что взял недельный больничный

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что из-за проблем со здоровьем принял решение взять больничный до понедельника.

В опубликованном видеосообщении глава региона рассказал, что чувствует себя не очень хорошо, не может выздороветь «на ногах» и, по рекомендации врачей, принял решение взять небольшой отдых.

«Ухожу на больничный, остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области. Просто нужно немного отлежаться», — сказал Гладков.

Он добавил, что до следующего понедельника планирует поправить свое здоровье и выйти на работу.

До этого Гладков сообщал, что власти Белгородской области решили ограничить въезд в 14 населенных пунктов, где наблюдается крайне сложная оперативная обстановка. Запрет коснется трех населенных пунктов в Белгородском районе и одного села в Борисовском районе. Также доступ ограничат в два населенных пункта в Грайворонском городском округе, пять населенных пунктов в Шебекинском городском округе и три села в Краснояружском районе.

Ранее в России подсчитали число россиян, которые переносят болезнь на ногах ради зарплаты.

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