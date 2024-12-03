«Президент рехнулся»: в Южной Корее ввели военное положение, которое отменил парламент Солдаты полезли в окна парламента Южной Кореи после объявления военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел военное положение в стране, так как оппозиция якобы попыталась лишить его власти. Кореевед Андрей Ланьков сказал «Газете.Ru», что лидер страны «рехнулся». Лидер оппозиционеров Ли Чжэ Мён заявил, что Юн Сок Ёль больше не является президентом, а депутаты парламента проголосовали за отмену военного положения. Тем временем военные пытались проникнуть в здание Национального собрания. Что происходит в Южной Корее – в материале «Газеты.Ru».

В Южной Корее ввели военное положение с 3 декабря. Об этом в телевизионном обращении объявил президент страны Юн Сок Ёль, так как оппозиция якобы пытается организовать антиправительственный мятеж, пишет агентство Yonhap.

«Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал Юн Сок Ёль.

Президент считает, что эти меры оправданны, потому что ему необходимо обеспечить свободу и безопасность граждан, а также обезопасить страну от действий антигосударственных сил. Он понимает, что некоторые жители Кореи могут испытать неудобства, однако власти попытаются их минимизировать. Президент добавил, что страна продолжает выполнять свои обязанности на международной арене. Начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су также подписал соответствующий указ, его назначили командующим в период военного положения. Он взял под контроль СМИ и приостановил работу парламента и партий в стране.

По данным Yonhap, министерство обороны Южной Кореи организовало экстренное совещание ключевых военачальников. Сообщается, что оппозиция якобы попыталась провести импичмент 22 правительственных чиновников с момента вступления во власть нового правительства в июне. Юн Сок Ёль считает, что это грозит параличом власти. Кроме этого, оппозиционная Демократическая партия пыталась сократить бюджет страны на рекордные $3 млрд.

«Наше Национальное собрание превратилось в логово преступных группировок. <...> Национальное собрание, которое должно быть основой либеральной демократии, превратилось в монстра, который разрушает либерально-демократическую систему», — считает Юн Сок Ёль. Также он обвинил оппозицию в лице Демократической партии в симпатиях к КНДР, антигосударственной деятельности и подготовке восстания.

«Президент рехнулся»

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Юн Сок Ёль «рехнулся»:

«Ким Чен Ын [лидер Северной Кореи] воспользоваться [этой ситуацией] не может и, полагаю, сам в изумлении», — сказал он.

Демократическая партия также провела собрание. Ее глава Ли Чжэ Мён считает, что Юн Сок Ёль не имел права объявлять военное положение:

«Президент предал народ. Незаконное объявление президентом военного положения недействительно. С этого момента президент Юн Сок Ёль больше не является президентом Республики Корея».

Ли Чжэ Мён добавил, что в текущей ситуации могут мобилизовать военных для ареста членов Национального собрания. По его словам, и он, и его коллеги готовы положить жизнь на защиту страны. Ли Чжэ Мён призвал граждан оказать поддержку в сохранении демократии в Южной Корее, прийти к зданию национального собрания и высказаться. Он отметил, что до всей ситуации в стране «правили прокуроры», сейчас же власть может перейти к военным. Политик заявил, что только народ может отдавать приказы корейской армии.

Парламент страны уже проголосовал за отмену военного положения.

Лидер партии «Сила народа» Хан Дон Хун также считает, что решение президента было неверным.

Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в соцсетях призвал жителей «объединиться, чтобы защитить и спасти демократию».

Военные штурмуют парламент

По данным YTN, в здание парламента уже проникают военные, которые должны обеспечивать соблюдение военного положения в стране. Ранее они попытались войти через главный вход, но встретили сопротивление со стороны митингующих, поэтому и полезли в окна. Тем не менее внутри с ними также пытаются бороться, в том числе распыляют огнетушители.

Сейчас в Сеуле и других крупных городах идут протесты, однако в период военного положения они категорически запрещены. По данным SHOT, обстановка в столице спокойная, паники нет, но на улицах присутствует множество полицейских, ездят колонны военной техники, а в небе часто летают вертолеты.

Медицинских работников экстренно собирают на их рабочих местах, за неповиновение грозит наказание.

Юн Сок Ёль занял свой пост после выборов в 2022 году. За него отдали 48,59% голосов. Партия действующего президента «Сила народа» не смогла набрать большинство, проиграв Демократической партии, именно у нее большинство голосов в парламенте.