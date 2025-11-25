Россию ночью атаковали 249 ударных дронов ВСУ. Военная операция, день 1371-й

В Киеве на фоне воздушной тревоги зафиксирована серия взрывов, сообщает украинский Telegram-канал «Эспрессо».
⚡В ходе ночной атаки БПЛА на Роостовскую область в Таганроге и Неклиновском районе 8 человек ранены, трое погибли, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
▪️Повреждения получили ряд социальных объектов, 4 многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, 4 автомобиля.
The Wall Street Journal: окончательный вариант мирного плана США по урегулированию на Украине обеспечит достижение Киевом своих целей в конфликте.
❗️CBS News: министр армии США Дэн Дрисколл находится в Абу-Даби для встречи с представителями России, «чтобы обсудить мирный процесс».
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 249 украинских БПЛА над регионами России.
▪️116 БПЛА — над акваторией Черного моря
▪️76 БПЛА — над территорией Краснодарского края
▪️23 БПЛА — над территорией Республики Крым
▪️16 БПЛА — над территорией Ростовской области
▪️7 БПЛА — над территорией Брянской области
▪️4 БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря
▪️2 БПЛА — над территорией Белгородской области
▪️1 БПЛА — над территорией Липецкой области