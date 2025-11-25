Россию ночью атаковали 249 ударных дронов ВСУ. Военная операция, день 1371-й

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сергей Бобылев/РИА Новости
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 249 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Над акваторией Черного моря были сбиты 116 дронов, еще 76 БПЛА перехвачены над Краснодарским краем, 23 — над территорией Крыма. В Ростовской области дежурные расчеты ПВО уничтожили 16 беспилотников, в Брянской — семь. Кроме того, по четыре аппарата были перехвачены над Курской областью и над акваторией Азовского моря. В Белгородской области сбили два украинских дрона, еще один — в Липецкой. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
8:45

В Киеве на фоне воздушной тревоги зафиксирована серия взрывов, сообщает украинский Telegram-канал «Эспрессо».

8:38

⚡В ходе ночной атаки БПЛА на Роостовскую область в Таганроге и Неклиновском районе 8 человек ранены, трое погибли, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

▪️Повреждения получили ряд социальных объектов, 4 многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, 4 автомобиля.

8:33

8:29

The Wall Street Journal: окончательный вариант мирного плана США по урегулированию на Украине обеспечит достижение Киевом своих целей в конфликте.

8:23

❗️CBS News: министр армии США Дэн Дрисколл находится в Абу-Даби для встречи с представителями России, «чтобы обсудить мирный процесс».

8:10

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 249 украинских БПЛА над регионами России.

▪️116 БПЛА — над акваторией Черного моря

▪️76 БПЛА — над территорией Краснодарского края

▪️23 БПЛА — над территорией Республики Крым

▪️16 БПЛА — над территорией Ростовской области

▪️7 БПЛА — над территорией Брянской области

▪️4 БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря

▪️2 БПЛА — над территорией Белгородской области

▪️1 БПЛА — над территорией Липецкой области

8:05

⚡Воздушная тревога объявлена во вторник на всей территории Украины.

8:00

Сегодня 1371-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

