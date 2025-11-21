«Мы уже действуем как страна — член ЕС». Черногория ужесточит визовые правила для россиян

Черногория намерена пересмотреть свою визовую политику, чтобы соответствовать правилам Евросоюза, заявил премьер-министр страны Милойко Спайич. Изменение визовой политики затронет российских туристов: по правилам ЕС они не смогут посетить страну без визы, а для каждого визита им придется получать новое разрешение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Черногория намерена ввести изменения в свой визовый режим в соответствии с политикой Европейского союза, куда страна хочет вступить, сообщил премьер-министр Милойко Спайич в эфире телеканала Euronews. Это означает, что россиян ждут ограничения во время поездок в страну.

«Даже не имея статуса члена ЕС и связанных с ним преимуществ, мы уже действуем как государство-член. Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой Европейского союза», — сказал Спайич.

Премьер-министр Черногории подчеркнул, что страна все еще ориентирована на туризм, но это не помешает ей ввести ограничения. При этом они намерены привлекать как можно больше путешественников с разных уголков мира. По словам Спайича, россияне — это только одна из групп туристов, которые отдыхают в Черногории, причем ее роль значительно снизилась . Также страна привлекательна для немцев, итальянцев, сербов, бошняков, албанцев и других национальностей.

«Российских туристов сейчас меньше, чем раньше. Объем недвижимости, которой они владели 15–20 лет назад, был значительно выше», — заявил Спайич.

Он подчеркнул, что Черногория в ближайшее время полностью приведет свою визовую политику в соответствие с правилами ЕС.

Россиянам пока не нужна туристическая виза для посещения Черногории на срок до 30 дней. Спайич не пояснил, какие именно ограничения будут действовать для россиян, вероятно, теперь виза будет нужна, как и в странах Шенгенской зоны. 6 ноября Еврокомиссия фактически запретила выдавать россиянам многократные визы, то есть для путешествий придется каждый раз собирать документы.

«Путешествие — это привилегия»: Евросоюз не будет выдавать мультивизы россиянам Еврокомиссия запретила выдавать россиянам многократные шенгенские визы. При этом уже выданные разрешения... 07 ноября 20:45

Снижение интереса россиян к Черногории

В октябре президент Черногории Яков Милатович в беседе с Politico заявил, что вскоре стране придется ввести визы для россиян, так как они хотят вступить в ЕС:

«Мы пытаемся отсрочить введение виз, чтобы сохранить наш туристический сектор».

Россияне составляют 7-10% от всех туристов, въезжающих в Черногорию , причем многие владеют там недвижимостью, писал в октябре «Коммерсантъ» (Ъ). Отсутствие прямого перелета послужило фактором снижения интереса граждан РФ к этой стране.

«Если Черногория пойдет по пути, по которому сейчас идет Кипр, а это полноценное введение правил, соответствующих общему Шенгену, то, конечно, часть потока эта страна потеряет. С другой стороны, во много сейчас определяющим будет именно то, какую визовую политику изберет Черногория, будет ли она, как Греция, быстро выдавать визы под сроки поездок или пойдет по пути Болгарии, которая практически не выдает визы, затягивает процесс, и поток туда продолжает падать», — сказал «Ъ» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

По данным соучредителя и управляющего партнера брокера зарубежной недвижимости Tranio Михаила Буланова, россияне в два раза реже стали ездить в Черногорию, если сравнивать с 2021 годом . Кроме этого, они готовы избавиться от своей недвижимости в стране, поскольку отдают предпочтение другим направлениям, где нет проблем с российскими паспортами. Туристическая отрасль Черногории также тяжело себя чувствует, потому что европейцы чаще отдыхают в странах Шенгенской зоны.

Отношения России и Черногории

Черногория публично поддержала Украину в конфликте против России и присоединилась к антироссийским санкциям. Страна передает пакеты военной помощи Киеву и включена в список недружественных России государств.

17 ноября МИД Черногории вызвал посла РФ Александра Лукашика, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела страны. До этого дипломат публично раскритиковал решение парламента Черногории присоединить вооруженные силы к механизму НАТО по обучению армии Украины и оказанию ей помощи в области безопасности (NSATU), добавив, что это только подтверждает курс страны на ухудшение отношений с Москвой.

20 ноября во время брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова назвала российских послов «источником, который на Западе хотят осушить».

«В корне неправильный подход и опасный, в первую очередь для них самих. Жить в таком симуляторе правды, жить в мире фейков и постправды опасно для тех, кто там внутри находится. Ну и, помимо всего прочего, вся эта травля дипломатов, это все противоречит классической международной практике, демократическим нормам, в том числе Всеобщей декларации прав человека 1948 года, и, конечно, идет вразрез с соответствующими конвенциями, Венскими конвенциями о дипломатических, консульских сношениях», — пояснила Захарова, передал ТАСС.

По словам представителя российского МИД, любые выступления российских дипломатов вызывают на Западе болезненную реакцию:

«Складывается впечатление, что недруги России соревнуются буквально в желании внести свой вклад в русофобскую кампанию. Для этого они стремятся скрыть правду, они переиначивают факты, они искажают сведения, они лишают собственную общественность законного доступа к объективной информации, альтернативным оценкам». Захарова добавила, что дипломат обязан доводить до масс позицию своей страны.