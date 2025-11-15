За ночь над Россией сбили 64 дрона ВСУ. Военная операция, день 1361-й

За ночь дежурные средства ПВО перехватили 64 украинских дрона, сообщает Минобороны РФ. В течение ночи ограничения на полеты вводились в Самаре, Казани, Нижнекамске, Тамбове, Уфе, Ижевске и Саратове, в большинстве городов они уже сняты. По данным ТАСС, ВСУ попали в полное окружение в Димитрове (Мирнограде) в ДНР и не могут из него выйти. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал диалог лидеров России и США необходимым для урегулирования конфликта на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.