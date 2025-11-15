Ночью линия электропередачи «Днепровская», питающая Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), была отключена со стороны Украины. Причины неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
В Курском приграничье саперы из КНДР ведут боевую работу по очистке территории от взрывоопасных предметов. Видео: Минобороны РФ.
Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Шолоховском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.
Украинские солдаты из 57-й отдельной мотопехотной бригады сдались в плен российским военным в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По данным агентства, военнослужащие ВСУ находились на боевых позициях без ротации с весны.
После отражения атаки дронов в Воронежской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
В течение ночи ограничения на полеты по соображениям безопасности вводились в Самаре, Казани, Нижнекамске, Тамбове, Уфе, Ижевске и Саратове, сообщает Росавиация. К настоящему времени они в основном сняты и действуют лишь в Тамбове.
Воевать на Украине скоро будет некому, солдат не останется, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Кроме того, он назвал киевский режим нацистским и отметил, что никакой демократии на Украине уже давно нет.
В Димитрове (Мирнограде) на территории ДНР подразделения ВСУ попали в полное окружение и не могут из него выйти, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Несмотря на разногласия с Владимиром Путиным, президент Дональд Трамп понимает важность переговоров с Россией, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, диалог российского и американского лидеров необходим для урегулирования конфликта на Украине.
За ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 64 украинских дрона, сообщает Минобороны РФ.
25 из них уничтожены над Рязанской областью, 17 – над Ростовской областью, восемь – над Тамбовской областью, пять – над Воронежской областью, по два – над Белгородской, Липецкой и Саратовской областями, по одному — над Тульской и Самарской областями и Татарстаном.