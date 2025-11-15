На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За ночь над Россией сбили 64 дрона ВСУ. Военная операция, день 1361-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1361-й день
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
За ночь дежурные средства ПВО перехватили 64 украинских дрона, сообщает Минобороны РФ. В течение ночи ограничения на полеты вводились в Самаре, Казани, Нижнекамске, Тамбове, Уфе, Ижевске и Саратове, в большинстве городов они уже сняты. По данным ТАСС, ВСУ попали в полное окружение в Димитрове (Мирнограде) в ДНР и не могут из него выйти. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал диалог лидеров России и США необходимым для урегулирования конфликта на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:36

Ночью линия электропередачи «Днепровская», питающая Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), была отключена со стороны Украины. Причины неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

09:24

09:16

В Курском приграничье саперы из КНДР ведут боевую работу по очистке территории от взрывоопасных предметов. Видео: Минобороны РФ.

09:04

Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Шолоховском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.

08:58

Украинские солдаты из 57-й отдельной мотопехотной бригады сдались в плен российским военным в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По данным агентства, военнослужащие ВСУ находились на боевых позициях без ротации с весны.

08:47

После отражения атаки дронов в Воронежской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

08:38

В течение ночи ограничения на полеты по соображениям безопасности вводились в Самаре, Казани, Нижнекамске, Тамбове, Уфе, Ижевске и Саратове, сообщает Росавиация. К настоящему времени они в основном сняты и действуют лишь в Тамбове.

08:27

Воевать на Украине скоро будет некому, солдат не останется, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Кроме того, он назвал киевский режим нацистским и отметил, что никакой демократии на Украине уже давно нет.

08:20

В Димитрове (Мирнограде) на территории ДНР подразделения ВСУ попали в полное окружение и не могут из него выйти, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

08:09

Несмотря на разногласия с Владимиром Путиным, президент Дональд Трамп понимает важность переговоров с Россией, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, диалог российского и американского лидеров необходим для урегулирования конфликта на Украине.

08:05

За ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 64 украинских дрона, сообщает Минобороны РФ.

25 из них уничтожены над Рязанской областью, 17 – над Ростовской областью, восемь – над Тамбовской областью, пять – над Воронежской областью, по два – над Белгородской, Липецкой и Саратовской областями, по одному — над Тульской и Самарской областями и Татарстаном.

08:00

Сегодня 1361-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

