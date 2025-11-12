На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией ликвидировали 22 БПЛА. Военная операция, день 1358-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1358-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Ночью средства ПВО ликвидировали 22 украинских беспилотника над Ростовской, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской областями, над Ставропольским краем и над Московским регионом. ВС РФ выбили ВСУ из лесополосы у Северска ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица обвинил российскую делегацию в попытках сорвать переговоры в Стамбуле и неких «провокациях», пишет The Times. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
08:59

08:56

⚡️В ВС РФ создали войска беспилотных систем — ТАСС

08:40

По данным Reuters, в Болгарии хватит бензина только на один месяц из-за санкций США против «Лукойла». У страны есть еще запасы сырой нефти за границей, но их нужно импортировать.

08:34

❗️Российские военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» получили 10 млн рублей за первое уничтожение американского танка Abrams, деньги им передал актер Иван Охлобыстин. Об этом режиссер рассказал ТАСС.

08:25

Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица обвинил российскую делегацию в попытках сорвать переговоры в Стамбуле и заявил о неких «провокациях», пишет The Times. По словам Кислицы, представители России якобы игнорировали конкретные шаги к миру, отрицали существование отдельной украинской идентичности и предлагали создавать группы в мессенджерах ради «иллюзии прогресса».

08:22

08:18

ВС РФ заняли позиции ВСУ и выбили противника из лесополосы у Северска ДНР, что поможет в наступлении на город, рассказал ТАСС Андрей Марочко.

08:16

Российские военнослужащие ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников около Глыбного в Сумской области, выяснило РИА Новости.

08:03

⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 22 украинских беспилотника: восемь над Ростовской областью, четыре над Ставропольским краем, три над Орловской областью, три над Брянской, два над Тульской, один над Калужской, один над Московским регионом.

08:00

«Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, которые произошли за 1347-й день военной операции на Украине.

