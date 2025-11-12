По данным Reuters, в Болгарии хватит бензина только на один месяц из-за санкций США против «Лукойла». У страны есть еще запасы сырой нефти за границей, но их нужно импортировать.
❗️Российские военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» получили 10 млн рублей за первое уничтожение американского танка Abrams, деньги им передал актер Иван Охлобыстин. Об этом режиссер рассказал ТАСС.
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица обвинил российскую делегацию в попытках сорвать переговоры в Стамбуле и заявил о неких «провокациях», пишет The Times. По словам Кислицы, представители России якобы игнорировали конкретные шаги к миру, отрицали существование отдельной украинской идентичности и предлагали создавать группы в мессенджерах ради «иллюзии прогресса».
ВС РФ заняли позиции ВСУ и выбили противника из лесополосы у Северска ДНР, что поможет в наступлении на город, рассказал ТАСС Андрей Марочко.
Российские военнослужащие ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников около Глыбного в Сумской области, выяснило РИА Новости.
⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 22 украинских беспилотника: восемь над Ростовской областью, четыре над Ставропольским краем, три над Орловской областью, три над Брянской, два над Тульской, один над Калужской, один над Московским регионом.