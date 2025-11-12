Над Россией ликвидировали 22 БПЛА. Военная операция, день 1358-й

08:03

⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 22 украинских беспилотника: восемь над Ростовской областью, четыре над Ставропольским краем, три над Орловской областью, три над Брянской, два над Тульской, один над Калужской, один над Московским регионом.