В Молдавии закрывают Русский дом. Почему и как на это отреагировали в Москве?

Правительство Молдавии единогласно одобрило решение закрыть Русский дом в Кишиневе из-за «риска продвижения Россией искаженных нарративов». Сделать это получится только после 4 июля 2026 года — именно тогда истекает соглашение о создании культурных центров. В Кремле выразили сожаление в связи с решением молдавских властей, а депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «нация променяла культуру на Starbucks».

Правительство Молдавии одобрило законопроект о закрытии Русского дома в Кишиневе на первом заседании нового кабинета министров, сообщает ТАСС. Документ представил министр культуры Молдавии Кристиан Жардан, его единогласно одобрили.

«Одобрить и направить на рассмотрение парламенту Республики Молдова проект закона о денонсации Соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров», — сказано в тексте законопроекта.

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что инициативу давно ждали и приветствовали. Правительство решило закрыть Русский дом из-за «риска продвижения Россией искаженных нарративов». При этом в соглашении сказано, что стороны должны дождаться завершения действия договора и отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. По этой причине выйти из него Молдавия сможет только после 4 июля 2026 года .

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров назвал обвинения молдавских властей безосновательными. По его словам, Россия не заинтересована в обострении отношений. Представитель Россотрудничества сказал ТАСС, что организация следит за развитием событий .

Русский дом никаких официальных уведомлений не получал, сообщил его руководитель Артем Науменков. По его словам, они работают в штатном режиме.

Реакция в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением молдавского правительства:

«Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны, линию на отрицание всего, что связано с нашей страной, в ущерб интересов значительной, если не большей части населения [собственной] страны».

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что закрытие Русского дома в Кишиневе упростит управление гражданами Молдавии.

«Ни культура, ни наука не является приоритетами современного молдавского правительства. Хотят, чтобы люди были минимально образованные, потому что такими гораздо легче управлять, легче им рассказывать страшилки», — считает парламентарий.

По его словам, любое напоминание о русской культуре для правительства Молдавии опасно, потому что оно не может предложить ничего взамен. «К сожалению, нация, которая променяла культуру на Starbucks, — она и закрывает центры науки», — резюмировал Милонов.

Глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович в беседе с ТАСС назвал происходящее русофобской политикой:

«Это очередная деструктивная и русофобская инициатива молдавских властей. Причем кабинеты министров меняются, а инициатива остается».

По словам Петровича, за 15 лет работы Русский дом стал центром притяжения интеллектуальной творческой элиты и показал себя полноценным культурным центром РФ. Он считает, что именно это и стало причиной недовольства властей Молдавии.

«Сначала пошли декларации, а потом долго не могли определиться, какое министерство должно взять на себя эту идиотскую обязанность — закрывать Русский дом. <…> Расторжение данного договора — это еще один шаг к расторжению договора о дружбе и сотрудничестве. Это очень важный договор, основополагающий договор между нашими странами», — заключил Петрович.

Российский центр науки и культуры в Кишиневе открылся в 2009 году для продвижения русской культуры, российского образования и науки, поддержки соотечественников, укрепления позиций русского языка, общественной дипломатии и организации молодежных обменов.

О закрытии центра заговорили в феврале 2025 года, когда воздушное пространство Молдавии нарушили несколько беспилотников. Власти страны назвали БПЛА российскими. Москва отвергла обвинения и назвала безосновательными.

После начала СВО многие страны начали закрывать Русские дома. Так, они прекратили работать в Словении, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Хорватии, Черногории и Азербайджане.