Над Россией сбили 40 беспилотников. Военная операция, день 1351-й

🔴 В результате ночной атаки БПЛА семь частных и один многоквартирный дом получили повреждения в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Постоянные представители стран ЕС 5 ноября обсудят предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит на основе активов ЦБ РФ, замороженных в депозитарии Euroclear.
Канада планирует увеличить военную помощь Украине в рамках своей программы оборонного сотрудничества, следует из текста бюджета страны.
🔴 Средства ПВО за перехватили 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. 11 БПЛА были уничтожены над Воронежской областью, восемь — над Ростовской, по шесть — над Курской областью и Крымом, пять — над Брянской областью, еще по два — над Белгородской и Орловской областями.