Политика

Над Россией сбили 40 беспилотников. Военная операция, день 1351-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1351-й день
Александр Полегенько/ТАСС
Средства ПВО за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников над российскими регионами. В Орле в результате атаки БПЛА повреждения получили восемь домов. Канада планирует увеличить военную помощь Украине в рамках новой программы оборонного сотрудничества. Постпреды стран ЕС 5 ноября обсудят использование российских активов для кредита Киеву. «Газеты.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:35

8:25

🔴 В результате ночной атаки БПЛА семь частных и один многоквартирный дом получили повреждения в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

8:17

Постоянные представители стран ЕС 5 ноября обсудят предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит на основе активов ЦБ РФ, замороженных в депозитарии Euroclear.

8:09

Канада планирует увеличить военную помощь Украине в рамках своей программы оборонного сотрудничества, следует из текста бюджета страны.

8:04

🔴 Средства ПВО за перехватили 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. 11 БПЛА были уничтожены над Воронежской областью, восемь — над Ростовской, по шесть — над Курской областью и Крымом, пять — над Брянской областью, еще по два — над Белгородской и Орловской областями.

8:01

Сегодня 1351-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

