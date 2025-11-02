Над Россией за ночь сбили более 150 украинских БПЛА. Военная операция, день 1348-й

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняты, сообщила Росавиация.
🔴 Минобороны: силами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских БПЛА
▪️ 39 – над акваторией Черного моря,
▪️ 32 – над территорией Краснодарского края,
▪️ 26 – над территорией Республики Крым,
▪️ 20 – над территорией Брянской области,
▪️ 9 – над территорией Волгоградской области,
▪️ 9 – над территорией Ростовской области,
▪️ 9 – над территорией Орловской области,
▪️ 6 – над территорией Липецкой области,
▪️ 5 – над территорией Воронежской области,
▪️ 3 – над акваторией Азовского моря,
▪️ 2 – над территорией Белгородской области,
▪️ 2 – над территорией Курской области,
▪️ 2 – над территорией Тульской области.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты, сообщила Росавиация.