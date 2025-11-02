На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией за ночь сбили более 150 украинских БПЛА. Военная операция, день 1348-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1348-й день
Reuters
В Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО над акваторией Черного моря и 11 регионами России перехватили и уничтожили 164 украинских БПЛА самолетного типа. Наибольшее количество целей перехвачено над Черноморским побережьем (39), в Краснодарском крае (32) и в Крыму (26). Значительная активность отмечалась и в приграничных областях: над Брянской областью сбито 20 дронов, по 9 — над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:25

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняты, сообщила Росавиация.

8:20

🔴 Минобороны: силами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских БПЛА

▪️ 39 – над акваторией Черного моря,
▪️ 32 – над территорией Краснодарского края,
▪️ 26 – над территорией Республики Крым,
▪️ 20 – над территорией Брянской области,
▪️ 9 – над территорией Волгоградской области,
▪️ 9 – над территорией Ростовской области,
▪️ 9 – над территорией Орловской области,
▪️ 6 – над территорией Липецкой области,
▪️ 5 – над территорией Воронежской области,
▪️ 3 – над акваторией Азовского моря,
▪️ 2 – над территорией Белгородской области,
▪️ 2 – над территорией Курской области,
▪️ 2 – над территорией Тульской области.

8:11

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты, сообщила Росавиация.

8:00

Сегодня 1348-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
