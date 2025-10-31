Над Россией сбили 130 БПЛА. Военная операция, день 1346-й

08:31

Трамп отменил встречу с российским президентом Владимиром Путиным, после того как Москва послала Вашингтону меморандум с требованиями по Украине, пишет газета Financial Times:

«США отменили запланированный саммит президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште, после того как за меморандумом России, в котором содержались жесткие требования по Украине, быстро последовал напряженный телефонный разговор между высокопоставленными дипломатами двух стран».

Якобы в документе были требования, касающиеся территориальных уступок, резкого сокращения численности ВСУ и гарантий того, что Украина никогда не вступит в НАТО. По данным FT, Трамп «не был впечатлен» позицией Москвы.