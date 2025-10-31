Над Россией сбили 130 БПЛА. Военная операция, день 1346-й

Новые санкции США против России могут заставить Венгрию изменить стратегию по импорту нефти и начать закупки в Хорватии, чего Будапешт желает избежать, выяснила газета Politico.
Киевлянам предстоящей зимой необходимо полагаться на себя, а не на власти города, — важно запастись водой, одеялами и газовыми баллонами, заявил депутат Киевского совета Виталий Нестор.
В Ярославле несколько детских садов закрылись из-за атаки беспилотников. По словам губернатора Михаила Евраева, детей примут в других учреждениях.
Трамп отменил встречу с российским президентом Владимиром Путиным, после того как Москва послала Вашингтону меморандум с требованиями по Украине, пишет газета Financial Times:
«США отменили запланированный саммит президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште, после того как за меморандумом России, в котором содержались жесткие требования по Украине, быстро последовал напряженный телефонный разговор между высокопоставленными дипломатами двух стран».
Якобы в документе были требования, касающиеся территориальных уступок, резкого сокращения численности ВСУ и гарантий того, что Украина никогда не вступит в НАТО. По данным FT, Трамп «не был впечатлен» позицией Москвы.
❗️Президент США резко «смягчил» свою позицию, считает Fox News:
«Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению конфликта».
По данным канала, это вызывает беспокойство в ЕС.
В Орле обломки беспилотника упали на территории ТЭЦ, повредив оборудование, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, никто не пострадал, возгорания нет.
⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 130 украинских беспилотников: 31 над Курской областью, 21 над Воронежской, 14 над Белгородской, 10 над Брянской, по девять над Орловской, Тамбовской, Тульской областями, по шесть над Липецкой и Ярославской областями, пять над Ростовской, четыре над Волгоградской, три над Калужской, два над Рязанской, один над Московским регионом.