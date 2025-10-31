На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией сбили 130 БПЛА. Военная операция, день 1346-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1346-й день
Александр Река/ТАСС
Ночью средства ПВО ликвидировали 130 украинских беспилотников над Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Ярославской, Ростовской, Волгоградской, Калужской, Рязанской областями и над Московским регионом. В Орле обломки БПЛА упали на территории ТЭЦ, повредив оборудование, сообщил губернатор Андрей Клычков. По данным Fox News, Трамп «смягчил» позицию по поддержке Украины и меньше помогает Киеву или принуждает его к прекращению военных действий. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
08:58

Новые санкции США против России могут заставить Венгрию изменить стратегию по импорту нефти и начать закупки в Хорватии, чего Будапешт желает избежать, выяснила газета Politico.

08:56

Киевлянам предстоящей зимой необходимо полагаться на себя, а не на власти города, — важно запастись водой, одеялами и газовыми баллонами, заявил депутат Киевского совета Виталий Нестор.

08:44

В Ярославле несколько детских садов закрылись из-за атаки беспилотников. По словам губернатора Михаила Евраева, детей примут в других учреждениях.

08:37

08:31

Трамп отменил встречу с российским президентом Владимиром Путиным, после того как Москва послала Вашингтону меморандум с требованиями по Украине, пишет газета Financial Times:

«США отменили запланированный саммит президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште, после того как за меморандумом России, в котором содержались жесткие требования по Украине, быстро последовал напряженный телефонный разговор между высокопоставленными дипломатами двух стран».

Якобы в документе были требования, касающиеся территориальных уступок, резкого сокращения численности ВСУ и гарантий того, что Украина никогда не вступит в НАТО. По данным FT, Трамп «не был впечатлен» позицией Москвы.

08:21

❗️Президент США резко «смягчил» свою позицию, считает Fox News:

«Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению конфликта».

По данным канала, это вызывает беспокойство в ЕС.

08:13

08:07

В Орле обломки беспилотника упали на территории ТЭЦ, повредив оборудование, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, никто не пострадал, возгорания нет.

08:03

⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 130 украинских беспилотников: 31 над Курской областью, 21 над Воронежской, 14 над Белгородской, 10 над Брянской, по девять над Орловской, Тамбовской, Тульской областями, по шесть над Липецкой и Ярославской областями, пять над Ростовской, четыре над Волгоградской, три над Калужской, два над Рязанской, один над Московским регионом.

08:00

«Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, которые произошли за 1346-й день военной операции на Украине.

