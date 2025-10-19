На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над Россией уничтожены 45 украинских беспилотников. Военная операция, день 1334-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1334-й день
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости
В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 45 украинских БПЛА. В Самарской области было перехвачено 12 дронов ВСУ, 11 — в Саратовской, по пять — в Ростовской и Воронежской, три — в Крыму, по два — в Брянской и Липецкой областях, по одному БПЛА уничтожено в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областях. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:04

Владимир Зеленский утверждает, что Дональд Трамп еще не дал однозначного ответа на просьбу поставить ракеты Tomahawk, тогда как по данным американских СМИ на личной встрече в Белом доме президент США ответил отказом.

8:42

Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Оренбуржье, частично пострадала его инфраструктура, идет тушение пожара, сообщил глава региона Евгений Солнцев.

8:20

8:12

Пусковая установка HIMARS и до взвода боевиков ВСУ уничтожены в районе населенного пункта Владимировка в Черниговской области, сообщает РИА Новости.

8:05

🔴 Минобороны: в ночь на 19 октября средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских БПЛА

▪️ 12 – над территорией Самарской области,
▪️ 11 – над территорией Саратовской области,
▪️ 5 – над территорией Ростовской области,
▪️ 5 – над территорией Воронежской области,
▪️ 3 – над территорией Республики Крым,
▪️2 – над территорией Брянской области,
▪️ 2 – над территорией Липецкой области,
▪️ 1 – над территорией Волгоградской области,
▪️ 1 – над территорией Оренбургской области,
▪️ 1 – над территорией Рязанской области,
▪️ 1 – над территорией Тверской области,
▪️ 1 – над территорией Тульской области.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1334-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Санкции против России
Все новости на тему:
Обмены пленными с Украиной
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Спецпосланник Трампа требовал от Зеленского пойти на уступки Путину
В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав
В Бурятии поставили диагноз троим жителям после массового отравления
Панарин забросил первую шайбу в сезоне, став звездой матча «Рейнджерс» — «Монреаль»
Названы самые дешевые китайские кроссоверы в России
На Западе обратили внимание на изменение тона заявлений Мерца по Украине
В МВД рассказали, кого мошенники чаще обманывают на сайтах знакомств
Новости и материалы
Глава Роспатента назвал причину отказа SHAMAN в регистрации знака «Я русский»
Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета республики
В Башкирии машина протаранила стену жилого дома, один человек пострадал
В Москве на следующей неделе ожидаются дожди и ненастная погода
Назван витамин, который помогает восстановить обоняние
Эксперт рассказала, в каких случаях пенсия россиян может вырасти
На Западе узнали о разочаровании Украины после встречи Трампа и Зеленского
В США автомобиль протаранил палатку с людьми
Аналитик рассказал об «уловке» России в уничтожении объектов НАТО на Украине
СМИ раскрыли детали переговоров Трампа и Зеленского в США
«Приперли к стенке»: научрук Гидрометцентра объяснил, почему дал совет не по специальности
В Дагестане компания ворвалась в кафе и устроила стрельбу на почве долгов
В России рухнули продажи пикапов
Сийярто и Сикорский поспорили из-за «Северных потоков»
На Западе заявили, что Трамп вернулся к прежним взглядам в отношении России
«С такой силой передачу не дают»: легенда «Зенита» об игроке «Локомотива»
Росавиация возобновила полеты в трех аэропортах Поволжья
Обновленный внедорожник Tank 400 с холодильником в салоне выйдет на рынок КНР 21 октября
Все новости
В США предрекли нарушение перемирия со стороны ХАМАС
Писториус назвал всеобщую воинскую повинность в Германии сигналом России
В России предложили ввести 12-летнее обучение в школах
Умер бас-гитарист группы Limp Bizkit
Школьника арестовали за участие в деятельности «Исламского государства»
«Погибли бы тысячи»: Трамп заявил об уничтожении «огромной подлодки с наркотиками»
Трамп: США нанесли удар по подводной лодке с наркотиками
Большая тыква и Трамп-вампир: 11 ярких кадров недели
«Человеку здесь удобно жить». История россиянина, переехавшего в Испанию
Что нужно знать о жизни в Барселоне в 2025 году
19 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 19 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Совесть народная». Умер Сергей Кара-Мурза
Историк, химик и публицист Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет
Поздравления с Днем отца: открытки и теплые слова
Что пожелать в День отца: теплые слова, которые растопят сердце папы
Нашли на полу в луже крови: в Турции убили администратора канала «Утро Дагестан»
В Турции найден мертвым администратор Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакаров
Россия и Украина установили «локальное прекращение огня» ради ремонта на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о начале ремонта ЛЭП на Запорожской АЭС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами