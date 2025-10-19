Над Россией уничтожены 45 украинских беспилотников. Военная операция, день 1334-й

Владимир Зеленский утверждает, что Дональд Трамп еще не дал однозначного ответа на просьбу поставить ракеты Tomahawk, тогда как по данным американских СМИ на личной встрече в Белом доме президент США ответил отказом.
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Оренбуржье, частично пострадала его инфраструктура, идет тушение пожара, сообщил глава региона Евгений Солнцев.
Пусковая установка HIMARS и до взвода боевиков ВСУ уничтожены в районе населенного пункта Владимировка в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
🔴 Минобороны: в ночь на 19 октября средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских БПЛА
▪️ 12 – над территорией Самарской области,
▪️ 11 – над территорией Саратовской области,
▪️ 5 – над территорией Ростовской области,
▪️ 5 – над территорией Воронежской области,
▪️ 3 – над территорией Республики Крым,
▪️2 – над территорией Брянской области,
▪️ 2 – над территорией Липецкой области,
▪️ 1 – над территорией Волгоградской области,
▪️ 1 – над территорией Оренбургской области,
▪️ 1 – над территорией Рязанской области,
▪️ 1 – над территорией Тверской области,
▪️ 1 – над территорией Тульской области.