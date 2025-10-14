Зумеры свергли президента Мадагаскара. Как это было

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина сбежал от зумеров на французском самолете. Беспорядки вспыхнули три недели назад после того, как в стране начались перебои с водой и электричеством. В ходе столкновений армия перешла на сторону демонстрантов. «Газета.Ru» рассказывает о новой жертве зумеров, которые месяц назад свергли правительство Непала.

Причина протестов на Мадагаскаре

Масштабные протесты на острове начались 25 сентября, когда группа под названием «Поколение Z Мадагаскара» вышла на демонстрацию. Причиной стали перебои с водой и электричеством. Участники также выражали недовольство неспособностью президента Андри Радзуэлины решить проблемы бедности и коррупции среди чиновников.

На демонстрациях зумеров был флаг из аниме-сериала «Ван Пис», который уже не раз замечали на протестах в других странах.

Флаг из аниме как символ протеста зумеров За последний месяц представители поколения зумеров (люди, рожденные с 1997 по 2010 год) организовали крупные протесты по меньшей мере в четырех странах — Непале, Индонезии, Филиппинах и Мадагаскаре. Во всех этих случаях возмущение было вызвано коррупцией и неравенством. Над каждым из протестов развевался флаг — ухмыляющийся череп и кости в соломенной шляпе, писала The New York Times . Изображение было взято из японской манги и аниме-сериала «Ван Пис» о команде пиратов, которые борются с коррумпированными и репрессивными властями. Впервые этот флаг подняли в ходе пропалестинских маршей в Индонезии и Великобритании 2023 году, после чего он стал символом молодежных демонстраций в разных странах мира.

По информации Всемирного банка, большинство жителей Мадагаскара живут в бедности. Экстремальная засуха и наводнения, вызванные циклонами, в последние годы поставили под угрозу важнейшую для страны сельскохозяйственную отрасль, писала газета The New York Times (NYT).

К участникам протестов присоединились общественные организации и профсоюзы. Власти Мадагаскара в ответ ввели ночной комендантский час в столице страны Антананариву и других крупных городах, но протесты это не потушило.

В последующие три дня в Антананариву, Анцирабе и Анциранане произошли демонстрации, переросшие в ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие возводили баррикады, жгли шины и бросали камни. Полицейские использовали резиновые пули и слезоточивый газ.

По данным ООН, от действий силовиков в эти дни погибли не менее 22 человек, около сотни пострадали.

Побег президента Мадагаскара

На четвертый день протестов президент Мадагаскара Андри Радзуэлина выступил с обращением к нации по телевидению. Он признал, что тысячи людей справедливо возмущаются перебоями с подачей воды и электричества.

«Я услышал призыв, прочувствовал страдания и понял, как это влияет на повседневную жизнь», — заверил Радзуэлина.

Президент объявил об отставке правительства во главе с премьер-министром Кристианом Нцаем и пообещал найти новых чиновников в соцсети LinkedIn. «Поколение Z Мадагаскара» отвергло попытки президента разрядить обстановку.

9 октября около тысячи протестующих, большинство из которых были в масках, вступили в столкновения с полицейскими. Силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов и начали патрулировать на улице на бронеавтомобилях.

close Протестующие привезли на площадь 13 мая гроб с телом демонстранта, погибшего в столкновениях с силовиками Siphiwe Sibeko/Reuters

11 октября Корпус кадрового управления армии (CAPSAT) опубликовал в соцсетях видео с критикой растущей нестабильности на Мадагаскаре и призвал проправительственные силы к сдержанности. После этого военные CAPSAT стали массово покидать свои казармы и присоединяться к протестующим. Спустя несколько часов они вместе с зумерами, представителями профсоюзов и оппозицией проникли на площадь 13 мая в Антананариву, на которой с 1970-х годов символически приходили к власти новые политические силы.

12 октября CAPSAT объявил, что взял под свой контроль вооруженные силы, отметив, что отныне все приказы армии, военно-воздушным и военно-морским силам страны будет отдавать он. Президент назвал это «попыткой незаконного и насильственного захвата власти».

На следующий день Радзуэлина сообщил, что находится в «секретном месте из-за угроз в его адрес» и собирается вечером выступить с очередным обращением к нации. Обращение так и не состоялось — президент бежал из страны. По информации Reuters, он улетел с острова на французском самолете по договоренности с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Так Радзуэлина потерял власть из-за протестов, благодаря которым когда-то стал президентом.

close Zo Andrianjafy/Reuters

Как Андри Радзуэлина пришел к власти

В январе 2009 года в Мадагаскаре произошел государственный переворот. Протесты организовал Андри Радзуэлина — бывший диджей и медиамагнат — с 2007 года занимавший пост мэра Антананариву и выступавший против президента Марка Равалумананы.

Президент Равалуманана обещал восстановить порядок в стране. Во время одной из демонстраций, проходившей в феврале того же года, полиция получила приказ открыть огонь. Погибли по меньшей мере 50 человек, сотни получили ранения.

14 марта мадагаскарская оппозиция заняла офис премьер-министра и потребовала, чтобы Равалуманана покинул пост президента. В противном случае протестующие пригрозили пойти маршем на его резиденцию. Три дня спустя Равалуманана согласился передать власть военным.

По предложению оппозиции было сформировано временное правительство, которое бывший диджей Радзуэлина возглавлял до 2014 года. В 2018-м он по итогам выборов стал президентом Мадагаскара, а в 2023-м — переизбран на этот пост. Reuters писал, что в 2023 году перед переизбранием Радзуэлины на протяжении нескольких недель проходили протесты. Оппозиция требовала запретить действующему президенту баллотироваться, поскольку, по ее данным, в 2014 году он получил французское гражданство. Радзуэлина в ответ заявил, что конституция страны не запрещает ему участвовать в выборах.

Протесты в Непале

Перед Мадагаскаром зумеры свергли власть в Непале. В сентябре власти этого государства заблокировали социальные сети YouTube, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и X из-за того, что компании не выполнили требование о регистрации на территории страны. После этого тысячи людей вышли на протесты в разных городах. СМИ назвали это «революцией зумеров» .

Протесты переросли в беспорядки. Демонстранты заняли офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Напали на министра финансов. Ворвались в дом бывшего премьер-министра, избили его и его супругу.

На фоне беспорядков президент Непала Рам Чандра Паудель согласился назначить бывшую верховную судью Сушилу Карки главой временного правительства, таким образом удовлетворив требование протестующих.

По информации СМИ, в ходе протестов погибли не менее 30 человек, пострадали более 1300.