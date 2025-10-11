На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За ночь над Россией сбили 42 украинских беспилотника. Военная операция, день 1326-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1326-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь силы ПВО сбили 42 украинских беспилотника над шестью регионами России, сообщили в Минобороны. В течение ночи ограничения на полеты вводились в Волгограде, Казани, Нижнекамске, Уфе, Самаре, Саратове и Ульяновске. Западные страны обсудят конфискацию замороженных активов РФ в Вашингтоне на следующей неделе, пишет The Times. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
09:56

В Белоруссии проводится проверка Вооруженных сил республики с приведением их в высшую степень готовности, сообщили в Минобороны страны.

09:46

Боевая подготовка штурмовых подразделений 242-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа и группировки войск «Центр». Видео: Минобороны РФ.

09:34

Бывший вице-спикер парламента Украины Руслан Кошулинский, сейчас находящийся в рядах ВСУ, выступил с идеей о поражении в правах русскоязычных граждан страны на законодательном уровне.

«Не давать образования, не давать работы, наказывать деньгами, снимать с должностей», — заявил он.

Кроме того, Кошулинский не исключил введения уголовной ответственности за употребление русского языка на Украине.

09:22

Западные страны — участники «коалиции желающих» должны отправить своих военнослужащих на Украину уже сейчас, заявил в материале для Daily Mail экс-премьер Британии Борис Джонсон. При этом, по его мнению, отправленные войска не должны принимать участия в боевых действиях, а заниматься сугубо логистикой и обучением ВСУ.

09:10

В Ульяновской области при отражении атаки БПЛА пострадавших и повреждений имущества нет, сообщил губернатор Алексей Русских. Места падения зафиксированы на территории южных районов области.

09:02

В Ростовской области при отражении ночной атаки БПЛА никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Беспилотники были уничтожены в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах. Последствий на земле не зафиксировано.

08:54

В Волгограде после падения обломков сбитых украинских БПЛА частично выбиты стекла в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада на улице 50 лет Октября, сообщает правительство региона. Пенсионер получил ранения от осколков стекла, ему оказана необходимая помощь.

08:45

В Воронежской области в течение ночи беспилотники пытались атаковать Воронеж, Нововоронеж и Лискинский район, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

08:36

При отражении атаки украинских беспилотников в Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

08:28

Министры финансов западных стран обсудят способы конфискации замороженных российских активов на осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Встреча пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, пишет The Times.

08:19

В течение ночи ограничения на полеты вводились в Волгограде, Казани, Нижнекамске, Уфе, Самаре, Саратове и Ульяновске, сообщают в Росавиации. К настоящему времени ограничения все еще действуют в Уфе.

08:12

На фоне продвижения российской группировки «Север» в Харьковской области ВСУ вынуждены задействовать в боях наемников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

08:05

За ночь силы ПВО сбили над территорией России 42 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

Девятнадцать дронов были уничтожены над Волгоградской областью, восемнадцать — над Ростовской областью, три — над Ульяновской областью, по два —над Воронежской областью и Башкирией, один — над Саратовской областью.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1326-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

