За ночь над Россией сбили 42 украинских беспилотника. Военная операция, день 1326-й

Бывший вице-спикер парламента Украины Руслан Кошулинский, сейчас находящийся в рядах ВСУ, выступил с идеей о поражении в правах русскоязычных граждан страны на законодательном уровне.

«Не давать образования, не давать работы, наказывать деньгами, снимать с должностей», — заявил он.

Кроме того, Кошулинский не исключил введения уголовной ответственности за употребление русского языка на Украине.