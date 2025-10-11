За ночь над Россией сбили 42 украинских беспилотника. Военная операция, день 1326-й

В Белоруссии проводится проверка Вооруженных сил республики с приведением их в высшую степень готовности, сообщили в Минобороны страны.
Боевая подготовка штурмовых подразделений 242-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа и группировки войск «Центр». Видео: Минобороны РФ.
Бывший вице-спикер парламента Украины Руслан Кошулинский, сейчас находящийся в рядах ВСУ, выступил с идеей о поражении в правах русскоязычных граждан страны на законодательном уровне.
«Не давать образования, не давать работы, наказывать деньгами, снимать с должностей», — заявил он.
Кроме того, Кошулинский не исключил введения уголовной ответственности за употребление русского языка на Украине.
Западные страны — участники «коалиции желающих» должны отправить своих военнослужащих на Украину уже сейчас, заявил в материале для Daily Mail экс-премьер Британии Борис Джонсон. При этом, по его мнению, отправленные войска не должны принимать участия в боевых действиях, а заниматься сугубо логистикой и обучением ВСУ.
В Ульяновской области при отражении атаки БПЛА пострадавших и повреждений имущества нет, сообщил губернатор Алексей Русских. Места падения зафиксированы на территории южных районов области.
В Ростовской области при отражении ночной атаки БПЛА никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Беспилотники были уничтожены в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах. Последствий на земле не зафиксировано.
❗ В Волгограде после падения обломков сбитых украинских БПЛА частично выбиты стекла в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада на улице 50 лет Октября, сообщает правительство региона. Пенсионер получил ранения от осколков стекла, ему оказана необходимая помощь.
В Воронежской области в течение ночи беспилотники пытались атаковать Воронеж, Нововоронеж и Лискинский район, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
При отражении атаки украинских беспилотников в Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Министры финансов западных стран обсудят способы конфискации замороженных российских активов на осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Встреча пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, пишет The Times.
В течение ночи ограничения на полеты вводились в Волгограде, Казани, Нижнекамске, Уфе, Самаре, Саратове и Ульяновске, сообщают в Росавиации. К настоящему времени ограничения все еще действуют в Уфе.
На фоне продвижения российской группировки «Север» в Харьковской области ВСУ вынуждены задействовать в боях наемников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
За ночь силы ПВО сбили над территорией России 42 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.
Девятнадцать дронов были уничтожены над Волгоградской областью, восемнадцать — над Ростовской областью, три — над Ульяновской областью, по два —над Воронежской областью и Башкирией, один — над Саратовской областью.