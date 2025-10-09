На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Россией за ночь сбили 19 украинских беспилотников. Военная операция, день 1324-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1324-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Ночью средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников над Волгоградской областью, три над Брянской, три над Курской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Орловской, один над Саратовской областями. В Волгоградской области обломки БПЛА повредили здание котельной и стали причиной пожара на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине в конечном итоге получится урегулировать мирным путем. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:53

В Запорожской и Одесской областях на фоне взрывов начались перебои со светом, пишет «Страна.ua».

08:38

Предстоящая зима станет «самой тяжелой» для Харькова с начала полномасштабного конфликта с Россией, заявил мэр города Игорь Терехов. Он призвал «быть готовыми ко всему»:

«Мы ежедневно и каждую ночь ремонтируем все, что повреждено, буквально в режиме круглосуточной готовности».

08:35

Украина достигает «значительных вещей», используя «дальнобойные санкции» против России, заявил президент Владимир Зеленский. Так он прокомментировал удары по промышленным и нефтеперерабатывающим объектам на территории России.

08:31

Украина направила заградотряд в Сумскую область из-за дезертирства, выяснил ТАСС.

08:29

Украинский кризис в конце концов получится урегулировать мирным путем, считает президент США Дональд Трамп.

08:15

В Волгоградской области обломки беспилотника повредили здание котельной. Кроме этого, на объектах топливно-энергетического комплекса возникло возгорание, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

08:07

08:03

По данным Минобороны, ночью средства ПВО перехватили 19 украинских беспилотников: девять над Волгоградской областью, три над Брянской, три над Курской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Орловской, один над Саратовской областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1324-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

