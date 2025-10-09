Над Россией за ночь сбили 19 украинских беспилотников. Военная операция, день 1324-й

В Запорожской и Одесской областях на фоне взрывов начались перебои со светом, пишет «Страна.ua».
Предстоящая зима станет «самой тяжелой» для Харькова с начала полномасштабного конфликта с Россией, заявил мэр города Игорь Терехов. Он призвал «быть готовыми ко всему»:
«Мы ежедневно и каждую ночь ремонтируем все, что повреждено, буквально в режиме круглосуточной готовности».
Украина достигает «значительных вещей», используя «дальнобойные санкции» против России, заявил президент Владимир Зеленский. Так он прокомментировал удары по промышленным и нефтеперерабатывающим объектам на территории России.
Украинский кризис в конце концов получится урегулировать мирным путем, считает президент США Дональд Трамп.
В Волгоградской области обломки беспилотника повредили здание котельной. Кроме этого, на объектах топливно-энергетического комплекса возникло возгорание, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По данным Минобороны, ночью средства ПВО перехватили 19 украинских беспилотников: девять над Волгоградской областью, три над Брянской, три над Курской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Орловской, один над Саратовской областями.