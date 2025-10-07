На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Для России не существует Шенгена»: ЕС намерен ограничить передвижения российских дипломатов

FT: ЕС ограничит передвижение российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже
Virginia Mayo/AP
Страны Евросоюза готовятся ввести ограничения на свободу передвижения российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны из-за подозрений в шпионаже, пишет Financial Times. Согласно инициативе Чехии, российские дипломаты будут обязаны уведомлять о своих поездках в другие страны ЕС. Ранее заблокировавшая предложение Венгрия сняла вето, однако принятие санкций может быть отложено из-за требования Австрии. Новый раунд переговоров по санкционному пакету запланирован на 8 октября.

Страны ЕС ограничат свободу передвижения российских дипломатов внутри блока из-за подозрений в шпионаже, сообщила британская газета Financial Times.

«Предлагаемые правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах стран ЕС, информировать правительства других стран о своих планах поездок перед тем, как пересекать границу принимающей страны», — говорится в материале FT.

Такая инициатива была предложена Чехией и входит в очередной, 19-й, пакет санкций, который сейчас разрабатывается в Брюсселе. По данным источников FT, ранее это предложение блокировала Венгрия, однако недавно она отказалась от своего вето.

При этом принятие меры все равно может быть отложено из-за требования Австрии включить в новый санкционный пакет отмену ограничений против активов на сумму около €2 млрд, связанных с Олегом Дерипаской, чтобы передать их банку Raiffeisen в качестве компенсации по одной из незавершенных сделок. Источники Financial Times утверждают, что представители не менее 10 других стран ЕС заявили, что не поддержат новый санкционный пакет, если в него будет включено предложение Австрии.

Новый раунд переговоров по этому вопросу пройдут 8 октября.

Позиция Чехии

Чешское правительство лоббирует введение ограничений с мая 2024. Прага запретила въезд ряду российских дипломатов, якобы подозреваемых в содействии разведывательной деятельности. При этом российские дипломаты по-прежнему аккредитованы в соседней Австрии, откуда они могут легально приезжать в Чехию.

За введение ограничений выступил глава МИД Чехии Ян Липавский.

«Для России не существует «Шенгенской зоны», поэтому не имеет смысла, чтобы российский дипломат, аккредитованный в Испании, мог приезжать в Прагу, когда ему вздумается. Мы должны применять строгую взаимность к выдаче дипломатических виз для краткосрочного пребывания в соответствии с Венской конвенцией», — заявил он FT.

Позиция России

В начале сентября директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью РИА Новости заявил, что, если в ЕС решать ограничить российских дипломатов в передвижениях, Москва неизбежно даст на это «адекватный ответ»

«Мы внимательно отслеживаем данный сюжет. Угрозу ограничения свободы перемещения российских дипломатов рассматриваем как откровенно конфронтационный шаг, который в случае его реализации, как и все ранее принятые Брюсселем нелегитимные односторонние меры, повлечет за собой выверенные, адекватные, а главное — неизбежные ответные шаги с российской стороны», — сказал российский дипломат.

Ранее СМИ также писали, что в новый пакет санкций ЕС против России может войти и ужесточение правил выдачи виз российским гражданам. Однако в Еврокомиссии исключили возможность полного запрета на их выдачу.

