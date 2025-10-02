Над Россией ликвидировали 85 БПЛА. Военная операция, день 1317-й

В Копенгагене европейские лидеры не смогли согласовать конкретные меры против РФ, выяснило Politico. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать «стену дронов» на восточной границе ЕС, чтобы сбивать беспилотники. Франция, Германия и Италия выступили против этого. Глава Евросовета Антониу Кошта предложил отказаться от необходимости единогласного голосования всех членов при принятии новых стран. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил этот вариант.
⚡️По данным The Wall Street Journal, США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России. Якобы президент Дональд Трамп подписал разрешение для этого. Более того, Вашингтон попросил союзников аналогично помочь.
«Это первый случай, когда администрация Трампа окажет содействие украинским ударам дальнобойными ракетами по энергетическим объектам в глубине территории России», — пишет издание.
Около 80% ударов ВСУ по территории РФ наносится при помощи БПЛА, заявил ТАСС депутат Госдумы Александр Бородай.
ВСУ понесли потери в районе Волчанска в Харьковской области. Предположительно, офицерский состав украинской 57-й мотопехотной бригады убыл на празднование дня защитника Украины, из-за чего военнослужащие на позициях были дезорганизованы, пишет РИА Новости.
⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников: 38 над Воронежской областью, 13 над Крымом, 11 над Белгородской, десять над Саратовской, семь над Ростовской, четыре над Волгоградской, два над Пензенской.