Над Россией ликвидировали 85 БПЛА. Военная операция, день 1317-й

⚡️По данным The Wall Street Journal, США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России. Якобы президент Дональд Трамп подписал разрешение для этого. Более того, Вашингтон попросил союзников аналогично помочь.

«Это первый случай, когда администрация Трампа окажет содействие украинским ударам дальнобойными ракетами по энергетическим объектам в глубине территории России», — пишет издание.